الأحزاب السياسية تشيد بقرارات العفو الرئاسى: خطوة مهمة وتحمل رسائل إيجابية

أشاد عدد من الأحزاب السياسية بقرارات العفو الرئاسي التي أصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن عدد من المحبوسين، مؤكدة أنها خطوة مهمة وتحمل رسائل إيجابية، ستنعكس آثارها على المناخ السائد والعلاقة بين أطراف العملية السياسية.

المصريين الأحرار: القيادة المصرية تسعى لتحقيق الهدف الأسمى لحقوق الإنسان

وعبر حزب المصريين الأحرار عن سعادته بصدور قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رقم 329 بالعفو عن عدد من الصادرة ضدهم أحكام نهائية تزامناً مع استقبال العام الهجرى الجديد.

وقال الدكتور عصام خليل، إن القيادة المصرية رغم كافة التحديات التي يعيشها العالم أجمع ووسط الظروف المحيطة إلا أنها لا تعيق الرئيس عبدالفتاح السيسى عن الاهتمام بكل صغيرة وكبيرة تهم المواطنين والوطن.

وأضاف خليل، أن القيادة المصرية تسعى بخطوات جادة وفاعلة لتحقيق الهدف الأسمى لحقوق الإنسان بكافة أشكالها وليس كما يريد فرضها البعض واختزالها فى الحديث عن سجناء فى قضايا.

عصام خليل

وأوضح أن مصر بقيادتها الرشيدة الحكيمة تخطو لتحقيق حياة كريمة لكل المواطنين من خلال منظومة التأمين الصحي الشامل ومبادرات رئاسية تضمن رعاية صحية للإنسان، بينما توسع المجال وشمل كافة القطاعات والفئات حتى وصلت إلى رفع الديون عن الفلاحين وتوفير خدمات للعمال جميعها تندرج تحت مظلة حقوق الإنسان المصري.

وأكد رئيس حزب المصريين الأحرار، أن مصر تحت قيادتها حاملة الأمانة بشرف ونزاهة تنظر لحقوق الإنسان بشكل أوسع وأشمل من جانب، ودليلا على ذلك رعاية الأسرة الفقيرة وشمول البسطاء فى التموين وزيادات القيمة التموينية لعدد من الأسر، ولاسيما برنامجى تكافل وكرامة وغيرهما جنبًا إلى جانب مع صدور قرارات العفو عن السجناء الصادرة ضدهم أحكام نهائية.

وأشار إلى أن مصر الجديدة لا يفرض عليها رأي ولكنها صاحبة رؤية وقرار وسيادة وترعى شعب مصر على قسم أمين لله، وتحفظ أرضها وأمنها لقيام الساعة مؤسسات وطنية خالصة.

الشعب الديمقراطي: بمثابة شهادة ميلاد جديدة لهم

كما رحب حزب الشعب الديمقراطي، بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية رقم 339 لسنة 2022 بالعفو عن بعض الصادرة ضدهم أحكام نهائية.

وقال الحزب، في بيان له: "نعتبر هذا القرار بالإفراج عن هؤلاء المحبوسين بمثابة شهادة ميلاد جديدة لهم، عليهم أن يغتنموها في ظل الجمهورية الجديدة التي نتنسم رياحها".

المصري الديمقراطي: خطوة هامة وتحمل رسائل إيجابية

كما رحب فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بالقرار الجمهوري ٣٢٩ لسنة ٢٠٢٢ بالعفو عن عدد من سجناء الرأي الصادرة ضدهم أحكام قضائية نهائية.

وقال زهران إن هذا القرار خطوة هامة تحمل رسائل إيجابية، ستنعكس آثارها حتمًا على المناخ السائد والعلاقة بين أطراف العملية السياسية.

وطالب رئيس المصري الديمقراطي الاجتماعي بإصدار قرار عفو يشمل جميع المحبوسين على ذمة قضايا رأي وجميع المتهمين في قضايا ذات طابع سياسي ممن لم يتورطوا في أعمال عنف.

فريد زهران

واختتم تصريحه قائلًا: «مبروك لكل من شملهم قرار العفو.. مبروك لذويهم وأصدقائهم، ونتمنى أن نبارك قريبًا جدًا لكل مستحقي الحرية من السجناء، ومعهم الزميل زياد العليمي، عضو الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، وأحد وكلاء مؤسسيه».

حزب الإصلاح والنهضة: يؤكد انفتاح القيادة السياسية على كل الأطراف بمختلف انتماءاتها

وقال رئيس حزب الإصلاح والنهضة، هشام عبدالعزيز، إن قرار الرئيس السيسي بالعفو عن عدد من الصادرة ضدهم أحكام قضائية نهائية، يأتي استمرارًا لقرارات العفو التي اتخذها الرئيس على مدار الأشهر الماضية، في إطار إعادة تفعيل لجنة العفو الرئاسي، كما يؤكد انفتاح القيادة السياسية على كل الأطراف بمختلف انتماءاتها.

وأضاف أن القرار يعكس اهتمام القيادة السياسية بملف الحقوق والحريات، والذي يحظى بخطوات جادة كإلغاء حالة الطوارئ وإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، منوهًا بأن الدولة المصرية تسعى لبناء جمهورية جديدة تسع الجميع وترتكز على ديمقراطية تشاركية تعزز مشاركة المجتمع في البناء والتنمية والاستقرار.

حزب الإصلاح والنهضة

حزب مصر أكتوبر: الدولة حريصة على مشاركة جميع المصريين فى بناء الجمهورية الجديدة

كما ثمن حزب مصر أكتوبر قرارات العفو الرئاسي، التى يصدرها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وآخرها القرار الجمهوري رقم 329 لسنة 2022، الصادر بالعفو عن 7 أشخاص من الصادرة ضدهم أحكام قضائية نهائية.

وأشاد الحزب بإعادة تفعيل عمل لجنة العفو الرئاسي فى مايو الماضي، والتى تم تشكيلها كأحد مخرجات المؤتمر الوطني للشباب.

وتابع: نقدر جهود أعضاء اللجنة التى تتسع قاعدة عملهم يومًا بعد يوم بالتعاون مع الأجهزة المختصة ومنظمات المجتمع المدني المعنية.

وأشار الحزب إلى أن الدولة بهذا الإجراء المستمر تؤكد أنها كانت حريصة على مشاركة جميع المصريين فى بناء الجمهورية الجديدة.

رئيس حزب مصر أكتوبر

وأضاف: فالجمهورية الجديدة تمضى قدمًا نحو حقوق الإنسان، وتحاول جاهدة لزيادة مساحة الديمقراطية وتتمسك بالحريات وتسعى لمشاركة الجميع فى بناء الوطن.

حزب المستقلين الجدد: تؤكد حرص الرئيس على العفو لكل من لم تلوث يده بالدماء

من جهته، قال رئيس حزب المستقلين الجدد هشام عناني إن قرارات الرئيس السيسي الخاصة بالعفو متتالية، وهو ما يؤكد حرص الرئيس على العفو لكل من لم تلوثت يده بالدماء.

وأضاف أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تضم محاور عدة تشمل كافة أطراف الشعب المصري وبنودها تتحقق يوما بعد يوم، لافتًا إلى أن الرئيس يؤكد بخطوات استباقية على أولويات العمل الوطني الذي وضع على أجندة الحوار الوطني.

نقابة الصحفيين: تؤكد صدق نوايا الدولة المصرية

كما رحبت دعاء النجار، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ومقرر لجنة الحريات، بالقرار الرئاسى الصادر بالعفو عن الزميل هشام فؤاد عبدالحليم، الصحفى بوكالة الأنباء الروسية والذى كان محبوسًا على ذمة القضية 930 لسنة 2019 المعروفة باسم "خلية الأمل".

ووجهت "النجار" الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسى وللدولة المصرية لمواصلة قرارات العفو الرئاسى والإفراج عن الزملاء الصحفيين، لافتة إلى أن قرارات العفو الرئاسى عن الزملاء شملت إلى الآن 5 صحفيين فقد سبق خلال شهر رمضان الماضى العفو عن الزملاء حسام مؤنس، عامر عبدالمنعم، هانى جريشة، عصام عابدين.

نقابة الصحفيين

وقالت مقرر لجنة الحريات: "أننا أمام تنفيذ فعلى لقرارات ورؤية الدولة المصرية للجمهورية الجديدة وتعزيز الحقوق والحريات وتطبيق استراتيجية حقوق الإنسان والإفراج عن المحبوسين، مما يبرهن على صدق نوايا الدولة المصرية للإفراج عن مزيد من السجناء ممن لم يتورطوا فى عمليات إرهابية"، متمنية سرعة الإفراج عن باقى الزملاء الصحفيين المحبوسين قريبًا.