الاتحاد الأوروبي يدين ما وصفه بالفظائع الروسية فى أوكرانيا

أدان مسئول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الجمعة، ما وصفه بالفظائع التي ارتكبتها القوات المسلحة الروسية والفصائل، التي تعمل بالوكالة لصالحها في أوكرانيا.



وقال "بوريل"، في بيان: "يدعم الاتحاد الأوروبي بقوة جميع الإجراءات التي تهدف إلى ضمان المساءلة عن انتهاكات حقوق الإنسان وانتهاكات القانون الإنساني الدولي التي ارتكبت خلال العدوان الروسي على أوكرانيا".

وفي وقت سابق، قالت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، اليوم الجمعة، إنها تسعى للوصول إلى موقع هجوم دام على منشأة احتجاز لأسرى الحرب الأوكرانيين وعرضت المساعدة في إجلاء الجرحى.



وأضافت اللجنة، في بيان: "عرضت اللجنة الدولية للصليب الأحمر دعمها في إجلاء الجرحى والتبرع بإمدادات طبية ومعدات للحماية ومواد الطب الشرعي. أولويتنا الآن هي التأكد من تلقي الجرحى العلاج الذي ينقذ حياتهم وأن يتم التعامل مع جثث القتلى بطريقة كريمة".



وقالت: "طلبنا حق الوصول للموقع لتحديد صحة وحالة جميع الأشخاص الذين كانوا موجودين في المكان وقت الهجوم. نحن أيضا على اتصال بالعائلات ونتلقى طلباتهم واستفساراتهم".

وفي وقت سابق، زار الرئيس الأوكراني ​فولوديمير زيلينسكي​، اليوم الجمعة، مرفأ أوديسا في أوكرانيا، لمتابعة عملية تحميل أول شحنة من الحبوب على سفينة تركية بغرض تصديرها، في أعقاب اتفاق مع روسيا برعاية أممية، حسب بيان للرئاسة الأوكرانية نشرته "رويترز".

وأشار «زيلينسكي» إلى أن أول سفينة يجرى تحميلها منذ اندلاع الحرب الروسية- الأوكرانية، سفينة تركية، مضيفًا: "نحن على استعداد لتصدير الحبوب الأوكرانية، وننتظر إشارات من شركائنا لبدء عملية النقل".

وفى وقت سابق من اليوم، أشار وزير البنية التحتية الأوكراني، فلاديسلاف كريكلي، إلى إنهاء الاستعدادات لتصدير الحبوب إلى العالم.

وأشار "كريكلي"، في تصريحات له اليوم الجمعة، إلى أن ميناء تشورنومورسك و​أوديسا​ جاهزان لتصدير الحبوب حاليًا، مضيفًا أن ميناء يوجني سيكمل استعداداته قريبًا، وأنه جرى تحديد الممرات الآمنة لمغادرة السفن.

وشدد الوزير الأوكراني على أن تركيا ستبقى الضامن للاتفاق اتفاقية تصدير الحبوب، متابعًا: نعتمد على قواتنا البحرية في حال وقوع أي خطر، وهناك سفن محملة بالحبوب قبل بدء الحرب، تستعد للانطلاق، وستكون هناك سفن أخرى".