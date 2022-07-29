الادعاء الإسبانى يطالب بالسجن ثمانى سنوات بحق شاكيرا للتهرب الضريبى

طالب أحد ممثلي الادعاء في برشلونة، اليوم الجمعة، بالسجن ثماني سنوات بحق المغنية الكولومبية شاكيرا، إلى جانب دفع غرامة بقيمة 23.8 مليون يورو (1ر24 مليون دولار).

والنجمة متهمة بعدم دفع ضرائب بقيمة 14.5 مليون يورو في إسبانيا بين 2012 و2014، وهو ما تنفيه المغنية المعروفة بأغاني ناجحة مثل "واكا واكا" و"هيبس دون لاي".

ويفترض مكتب النائب العام أن المغنية عاشت في إسبانيا لأكثر من نصف عام في كل من تلك السنوات الثلاث، وبالتحديد أكثر من 183 يوما، ومن شأن هذا أن يعني أنه كان يتحتم أن تدفع حينها ضرائب على دخلها العالمي في إسبانيا.

غير أن شاكيرا أكدت كثيرا أن ضريبة الإقامة الخاصة بها لم تكن في إسبانيا ولكن في جزر البهاما في السنوات من 2012 إلى 2014، وأنها لم تسافر إلى إسبانيا سوى من وقت لآخر.

وسوف تمثل شاكيرا أمام القضاء في الشهور المقبلة، وأعربت، أمس الأول الأربعاء، عن رفضها تسوية ودية مع سلطات الضرائب في إسبانيا بلدها المختار.

ومن غير المرجح أن ينتهي الحال بشاكيرا خلف القضبان، حسب تقرير بثته هيئة الإذاعة والتليفزيون الإسبانية «آر تي في إيه»، حيث إن إجمالي العقوبة مؤلف من عدة أحكام أقل من عامين، التي عادة ما يتم وقف تنفيذها في إسبانيا مع المدعي عليهم الذين ليس لديهم سجل جنائي.

وفي وقت سابق، نفت النجمة العالمية شاكيرا دخولها المستشفى على خلفية تعرضها للخيانة من حبيبها السابق بيكيه بعد انتشار صورة لها.

وقالت شاكيرا، عبر «تويتر»، إنها صورة قديمة تعود إلى أسبوع مضى كانت في زيارة لوالدها، مضيفة: "أريد أن أقول إن هذه الصورة قديمة من الأسبوع الماضى، حينما كان والدى مريضًا وفى المستشفى وهو يتعافى الآن.. شكرًا لرسائلكم ولدعمكم".

وحسمت المطربة الكولومبية الشهيرة «شاكيرا»، في بيان مشترك لها مع النجم العالمي بيكيه، مساء اليوم، وبشكل نهائي انفصالها بشكل رسمي عن مدافع نادي برشلونة الإسباني جيرارد بيكيه، بعد ارتباط دام 12 عامًا، وكانت صورهما الأكثر انتشارًا بين نجوم الفن والكرة خلال الفترة الماضية.

وكشفت شاكيرا، في بيان رسمي، عن الأمر وقالت إنها تأسف لتأكيد خبر انفصالها من أجل مصلحة الأطفال، لأنهم على رأس أولوياتها، وتطلب من الجمهور الخصوصية، موجهة لهم الشكر لتفهمهم.