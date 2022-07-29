13 أغسطس أولى جلسات محاكمة 11 متهمًا فى «خلية داعشية»

حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 13 أغسطس المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة 11 متهمًا بتهمة بتكوين خلية إرهابية داخل مصر تتبع تنظيم داعش في سوريا.

وضمت قائمة المتهمين:

عمرو أحمد .ح - موظف بشركة سياحية (هارب)، وعماد .ع - محام (هارب)، وهشام أحمد .ع - موظف بشركة التعاون (هارب) وهيثم . أ، موظف (هارب)، وهادي . أ، موظف (هارب)، وحسام .ر مبرمج تكنولوجيا (هارب)، وعبدالله .ر، مدرس (هارب) وحمزة . إ، مهندس مدني حر، وخالد . إ، عامل، وأشرف .م، عاطل، وهويدا .ع، ربة منزل.