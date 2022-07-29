الجمعة 29 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
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حوادث

13 أغسطس أولى جلسات محاكمة 11 متهمًا فى «خلية داعشية»

محاكمة
محاكمة
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حددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 13 أغسطس المقبل لنظر أولى جلسات محاكمة 11 متهمًا بتهمة بتكوين خلية إرهابية داخل مصر تتبع تنظيم داعش في سوريا.

وضمت قائمة المتهمين:

عمرو أحمد .ح - موظف بشركة سياحية (هارب)، وعماد .ع - محام (هارب)، وهشام أحمد .ع  - موظف بشركة التعاون (هارب) وهيثم . أ، موظف (هارب)، وهادي .  أ، موظف (هارب)، وحسام .ر مبرمج تكنولوجيا (هارب)، وعبدالله .ر، مدرس (هارب) وحمزة . إ، مهندس مدني حر، وخالد . إ، عامل، وأشرف .م، عاطل، وهويدا .ع، ربة منزل.

داعش في سوريا محكمة استئناف أولى جلسات محاكمة 11 13 اغسطس خلية إرهابية

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