الخميس 28 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

الحبس عامين لمتهم بالشروع فى خطف طفلة

متهم
متهم
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قضت محكمة جنايات كفر الشيخ، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار شريف محمد قورة، حضوريًا بمعاقبة تاجر ملابس، بالحبس مع الشغل سنتين عما أُسند إليه من اتهام لشروعه في خطف طفلة، وألزمته المحكمة المصاريف الجنائية، وذلك في أحداث القضية رقم 3569 لعام 2020 جنايات قسم ثان كفرالشيخ، والمقيدة برقم 1584 لسنة 2020 جنايات كلي كفرالشيخ.

التفاصيل

كان المستشار أشرف على ربيع، المحامى العام الأول، قد أحال "ش.إ.ا.ش"، 29 سنة، تاجر ملابس، مقيم قرية روينة مركز كفرالشيخ، لمحكمة الجنايات لإجراء محاكمته عما أُسند إليه من اتهام؛ وذلك لأن المتهم فى يوم 7 سبتمبر 2020 دائرة قسم ثان كفر الشيخ، شرع فى خطف طفلة تبلغ من العمر 9 سنوات بالقوة والإكراه بأن تسلل خلفها بداخل مدخل منزلها وأخرج هاتفه المحمول، مدعيًا لها أنه لا يستطيع استخراج أسماء من جهات اتصال الهاتف طالبًا منها المساعدة في ذلك فاستجابت له.

وكشف أمر إحالة المتهم لمحكمة الجنايات عن أنه وحال بحث الطفلة بهاتف المتهم المحمول أخرج الأخير منديل قماش شارعًا في كتم أنفاسها قاصدًا من ذلك خطفها إلا أنه قد خاب أثر جريمته لسبب لا دخل لإرادته فيه ألا وهو تنبه الطفلة المجني عليها لأمره فألقت هاتفه المحمول من يدها ولاذت بالفرار، ووجهت للمتهم أيضًا تهمة تعريض حياة الطفلة المجني عليها للخطر بأن عرض حياتها وأخلاقها للخطر حال ارتكابه جريمته محل الاتهام الأول على النحو المبين بالتحقيقات.

وكشفت أوراق القضية عن أن الطفلة حال سيرها في الطريق العام في طريق عودتها للمنزل تتبعها المتهم حتى وصولها لمدخل منزلها، وفي ستر عن العوام تسلل خلفها المتهم وأخرج هاتفه المحمول، مدعيًا لها أنه لا يستطيع استخراج أسماء من جهات اتصال الهاتف، طالبًا منها المساعدة في ذلك، فاستجابت له وحال بحثها بهاتف المتهم أخرج الأخير منديل قماش شارعًا في كتم أنفاسها قاصدًا من ذلك خطفها.

جنايات كفر الشيخ معاقبة تاجر ملابس خطف طفلة قرية روينة

رئيس التحرير

وائل لطفي

الكرة وتجارة التعصب

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