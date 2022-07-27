الأربعاء 27 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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محافظات

القوى العاملة بالإسكندرية توفر 4166 فرصة عمل منهم 87 لـ«قادرون باختلاف»

القوى العاملة بالإسكندرية
القوى العاملة بالإسكندرية
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أكد اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية أن مديرية القوى العاملة، وجميع الجهات التنفيذية بالمحافظة، تعمل على توفير كافة سبل الرعاية لذوي الهمم، والعمل على دعمهم وتقديم كافة الخدمات الممكنة لهم.

وأضاف الشريف أن مديرية القوى العاملة بالمحافظة برئاسة المستشار ياسر سعيد، قامت بتعيين 4166 شاباً، منهم  87  "قادرون باختلاف"، بمنشآت القطاع الخاص والاستثماري، وذلك من خلال شهادات القيد المرتدة "كعب العمل"، من المسجلين بمكاتب التشغيل التابعة للمديرية وعددهم 12889 راغب عمل منهم 178 "قادرون باختلاف"، فضلا عن توفير 905  فرص عمل بشركات مدن المحافظة متاحة أمام الشباب لشغلها.

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جاء ذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتوفير سبل العيش للمواطنين ورعاية ذوي الهمم، وتوفير كافة سبل الدعم لهم، والعمل على دمجهم بشكل فعال ومؤثر في المجتمع.

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وكان أوضح  محافظ الإسكندرية في تصريحات أمس أنه في إطار الخدمة المقدمة لأبنائنا من ذوي الهمم، تم هذا العام تطوير بداخل شاطئ الهمم بأفتتاح شاطئ خاص للمكفوفين، حيث تم عمل حبال عائمة وممرات لاستمتاع المكفوفين بنزول مياه البحر، فضلا عن تزويد جميع المكفوفين بصافرة لطلب المساعدة من العاملين او الغطاسين.

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واشار المحافظ أن شاطئ المندرة المجاني الذي تم افتتاحه العام الماضي هو هدية للشعب السكندري، مشيرًا إلى أن المساحة الخاصة بذوي الهمم وايضا شاطئ المكفوفين، تم تنفيذها لإدخال السرور والفرحة لأبنائنا من ذوي الهمم، وفقًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالاهتمام بذوي الهمم.

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وتابع أن وهذا العام تم تدريب جميع الغواصين والمنقذين العاملين على شواطئ الإسكندرية، مع الحصول على شهادات الإسعافات الأولية، لافتًا ان جميع الشواطئ مفتوحة للجمهور وتحت رقابة مستمرة من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، فضلا عن عدم رفع اسعار تذاكر دخول الشواطئ والتي تبدأ من 5 جنيهات ولا تزيد عن 25 جنيها، مؤكدًا ان شواطئ مصر  والإسكندرية من أجمل شواطئ العالم. 

الإسكندرية مديرية القوى العاملة قادرون باختلاف تعيين 4166 شابا سبل الرعاية لذوي الهمم

رئيس التحرير

وائل لطفي

المثقفون والحوار الوطنى

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