الأربعاء 27 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
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حوادث

القبض على مسجلين يروجا مواد مخدرة في كفر الشيخ

جريدة الدستور
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تمكنت الأجهزة الأمنية بكفر الشيخ، من ضبط مسجلين سبق اتهامهما في 5 قضايا، بحوزتهما سلاح ناري «طبنجة» 9 ملي مطموسة الأرقام، وكمية من جوهر مخدر الهيروين والحشيش.

تلقى اللواء أشرف صلاح درويش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء خالد المحمدي، مدير المباحث الجنائية بمديرية أمن كفر الشيخ، يفيد بتلقي مركز شرطة دسوق، معلومات من العناصر السرية، لوحدة البحث الجنائي، تفيد بقيام المتهمين بالاتجار بالمواد المخدرة، بنطاق قرية العجوزين التابعة لدائرة المركز.

ضبط المتهمين

توجهت مأمورية شرطية لموقع قيام المتهم بالاتجار بالمواد المخدرة، وتمكنت من استهدافهما وضبطهما خلال قيامهما بالاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، وتبين أن المتهم الأول «م.ا.ا»، 26 سنة، مقيم بقرية العجوزين، سبق اتهامه في 5 قضايا، والمتهم الثاني «ح.م.ح.ع»، 25 سنة، سبق اتهامه في 5 قضايا، حيث عثر بحوزتهم علي طبنجة عيار 9 ملي مطموسة الأرقام، وكمية تقدر بـ30 جرامًا من جوهر مخدر الهيروين، و100 جرام، من جوهر مخدر الحشيش، ومبلغ مالي كان بحوزتهم.
وتحرر محضر بالمضبوطات حمل رقم 10392 مركز شرطة دسوق، وجاري العرض علي جهات التحقيق؛ لمباشرة التحقيق في الواقعة.

مأمورية شرطية الحشيش الهيروين كفر الشيخ سلاح نارى

رئيس التحرير

وائل لطفي

المثقفون والحوار الوطنى

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