مستشار اقتصادى: إدارة «بايدن» لا تخطط لسحب احتياطيات نفطية إضافية بعد الستة أشهر

قال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض برايان ديزي، اليوم الثلاثاء، إن إدارة الرئيس جو بايدن لا تخطط لمواصلة السحب من احتياطي النفط الاستراتيجي، بعد فترة الستة أشهر الأصلية.

وأعلنت الإدارة الأمريكية في أواخر مارس الماضي، إنها ستسحب مليون برميل من النفط يوميا لمدة ستة أشهر من احتياطي البترول الاستراتيجي المخزن على سواحل لويزيانا وتكساس.

وقال المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض: "بينما نجلس هنا اليوم، ليس لدينا نية لمواصلة ذلك أكثر".

وفي وقت سابق، قالت إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن اليوم، إنها ستبيع 20 مليون برميل إضافية من النفط من احتياطي البترول الاستراتيجي ضمن قرار أُعلن عنه سابقا بهدف تهدئة أسعار النفط.

وأعلنت الإدارة في أواخر مارس، أنها ستفرج عن مليون برميل من النفط يوميا لمدة 6 أشهر من احتياطي البترول الاستراتيجي المخزن على سواحل ولايتي تكساس ولويزيانا.