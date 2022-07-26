الثلاثاء 26 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس 3 متهمين بحيازة الأسلحة وترهيب المواطنين فى الإسكندرية

النيابة العامة
النيابة العامة
ads

أصدرت النيابة العامة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بحبس 3 عاطلين 4 أيام، على خلفية اتهامهم بحيازة أسلحة بيضاء والتشاجر بها، وإثارة الذعر والشغب بين المواطنين.

كما طالبت النيابة العامة بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي الأسلحة البيضاء.

وتلقي اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط المباحث يفيد برصد مقطع فيديو متداول في إحدي الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمنًا قيام 3 أشخاص بالتشاجر بالأسلحة البيضاء بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، مما تسببوا في حالة من الذعر والخوف للمواطنين.

على الفور تم تشكيل فريق بحث وبالمعاينة والفحص تبين أنه بتاريخ 25 يوليو الجارى، وقعت مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول عاطلين "لهما معلومات جنائية"، وطرف ثان عاطل، جميعهم مقيمين بمنطقة سيدى بشر بدائرة قسم شرطة المنتزة أول بالإسكندرية، علي إثرها تطورت إلى مشاجرة قام خلالها الطرف الأول بالتلويح بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهما دون حدوث إصابات وفروا هاربين.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين، وألقي القبض عليهم وضبط الأسلحة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

حبس 3 متهمين في الإسكندرية النسابة العامة في المنتزه ضبط 3 متهمين بحوزتهم سلاح في الإسكندرية الأسلحة البيضاء أمن الأسكندرية مدير امن الإسكندرية مشادة كلامية النيابة العامة

رئيس التحرير

وائل لطفي

روسيا تخاطب العرب من القاهرة

الأكثر قراءة

موعد اعتماد نتيجة الثانوية الأزهرية 2022.. ورابط الاستعلام

أم تستدعى أجهزة الأمن لنجلها لممارسته الرزيلة مع ربة منزل فى قنا

رابط الحصول على نتيجة الشهادة الثانوية الأزهرية 2022

«الزراعة» تنفى وجود لحوم مخلوطة بـ«حمير وخنازير» فى الأسواق

الرئيس السيسى يجتمع مع وزير الداخلية

الطب الشرعي يفجر مفاجأة في «جثة البطيخ» بالإسكندرية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جمال رشدي

الحالة المصرية

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

بينالى فنون الطفل ..هدية مصر إلى أطفال العالم

د. محمد عفيفي

70 عامًا على ثورة 23 يوليو

رشا عبدالمنعم

.. وأضاءت أنوار المسرح

محمود خليل

«أنصارية» تسأل عن مصائر البشر فى العالم الآخر

منى رجب

حتى لا يندثر أولاد الأصول

محمد رفعت

مرشدون وقتله.. الهضيبي الابن

ماجد حبته

سياحة فضائية!

صور

الزمالك يهزم سموحة ويعزز صدارته للدورى

الأهلى يصالح جمهوره بثنائية فى شباك الجونة

حصاد العنب

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: إسرائيل ماضية في ضم الضفة الغربية وسط غياب إرادة دولية

معركة المُسيرات.. كيف تستخدم إسرائيل الطائرات بدون طيار في العمليات؟

روسيا: نأسف لموقف إسرائيل تجاه الأوضاع فى أوكرانيا