حبس 3 متهمين بحيازة الأسلحة وترهيب المواطنين فى الإسكندرية

أصدرت النيابة العامة بالإسكندرية، اليوم الثلاثاء، قرارًا بحبس 3 عاطلين 4 أيام، على خلفية اتهامهم بحيازة أسلحة بيضاء والتشاجر بها، وإثارة الذعر والشغب بين المواطنين.

كما طالبت النيابة العامة بسرعة إجراء تحريات المباحث حول الواقعة، والتحفظ علي الأسلحة البيضاء.

وتلقي اللواء محمود أبوعمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط المباحث يفيد برصد مقطع فيديو متداول في إحدي الصفحات على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، متضمنًا قيام 3 أشخاص بالتشاجر بالأسلحة البيضاء بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، مما تسببوا في حالة من الذعر والخوف للمواطنين.

على الفور تم تشكيل فريق بحث وبالمعاينة والفحص تبين أنه بتاريخ 25 يوليو الجارى، وقعت مشادة كلامية بين كلٍ من طرف أول عاطلين "لهما معلومات جنائية"، وطرف ثان عاطل، جميعهم مقيمين بمنطقة سيدى بشر بدائرة قسم شرطة المنتزة أول بالإسكندرية، علي إثرها تطورت إلى مشاجرة قام خلالها الطرف الأول بالتلويح بأسلحة بيضاء كانت بحوزتهما دون حدوث إصابات وفروا هاربين.

وبتقنين الإجراءات القانونية اللازمة تم عمل كمين، وألقي القبض عليهم وضبط الأسلحة المستخدمة فى ارتكاب الواقعة.

وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.