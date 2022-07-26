الاستعلام عن صحة سائق مصاب فى حادث الدائرى الإقليمى

استعلمت جهات التحقيق عن الحالة الصحية للسائق المصاب في حادث انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الدائري الإقليمي.

وأصيب سائق إثر انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الدائري الإقليمي جنوب محافظة الجيزة وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

تلقت غرف عمليات شرطة النجدة بالجيزة، بلاغًا من الأهالي يفيد بوقوع حادث أعلى الطريق الإقليمي جنوب محافظة الجيزة وعلى الفور انتقل رجال المرور لمكان الواقعة وتم الدفع بالأوناش لرفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وبالفحص تبين انقلاب سيارة ربع نقل بالطريق الدائري الإقليمي ما أسفر عن إصابة قائد السيارة، وتم نقل المصاب إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وقام رجال المرور برفع آثار الحادث وإعادة الحركة المرورية لطبيعتها مرة أخرى.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.