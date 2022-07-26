الثلاثاء 26 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الاتحاد الأوروبى يجدد عقوباته ضد روسيا حتى يناير 2023

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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قرر الاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، تجديد عقوباته على روسيا لستة أشهر أخرى، حتى نهاية يناير 2023.

يشير القرار- وهو إجراء شكلي اتخذه وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي- إلى العقوبات التي تم فرضها لأول مرة عام 2014، وتم توسيعها بشكل كبير بعد الغزو الروسي لأوكرانيا في فبراير هذا العام.

الاتحاد الأوروبي يخفض استهلاك الغاز

وتوصلت الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى اتفاق الثلاثاء، بشأن كيفية خفض استهلاك الغاز بنسبة 15 في المئة، وخفض اعتمادها على الإمدادات الروسية.

ومن المقرر أن تخفض مجموعة «غازبروم» الروسية العملاقة الحكومية الإمدادات إلى أوروبا، اعتبارًا من الأربعاء، ما يُمثّل تهديدًا لاقتصادات مثل ألمانيا التي تعتمد على الغاز الروسي في الطاقة والصناعات الكيميائية.

عقوبات قوية من الاتحاد الأوروبي ضد روسيا

لكن دول الاتحاد الأوروبي الـ27 التي فرضت عقوبات اقتصادية على روسيا ردًا على غزو أوكرانيا، عقدت اجتماعًا للاتفاق على طريقة يمكن من خلالها خفض استهلاك الغاز وتشارك عبء النقص.

وقال مجلس الوزراء: «في محاولة لزيادة أمن الاتحاد الأوروبي من إمدادات الطاقة، توصلت الدول الأعضاء اليوم إلى اتفاق سياسي على خفض طوعي؛ للطلب على الغاز الطبيعي بنسبة 15 في المئة هذا الشتاء».

وأضاف البيان أن: «نظام المجلس يتوقع احتمال إطلاق تحذير الاتحاد بشأن أمن الإمدادات، وهو ما يعني انخفاض الطلب على الغاز من روسيا التي تستخدم بشكل متواصل إمدادات الغاز كسلاح».

وأفاد وزير الطاقة في لوكسمبورج كلود تورم، في تغريدة، بأن المجر هي الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تصوّت ضد الخطة التي وصفها بأنها الأفضل؛ للرد على ابتزاز الرئيس فلاديمير بوتين المرتبط بالغاز.

الاتحاد الأوروبي روسيا محمد حمدى زكى وزراء الطاقة الغزو الروسي لأوكرانيا غازبروم

رئيس التحرير

وائل لطفي

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