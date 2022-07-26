روبى تنتهى من تسجيل حلقة فى برنامج «معكم منى الشاذلى»

انتهت الفنانة روبى من تسجيل حلقة خاصة من برنامج “معكم ”مع الإعلامية منى الشاذلى، من المقرر أن تذاع على جزءين عبر شاشة cbc قريبا، أغسطس المقبل .

وعلمت “الدستور” أن روبى تكشف خلال الحلقة عن أمور فى حياتها الشخصية والفنية، كما تتحدث كواليس مسلسلها الرمضانى “رانيا وسكينة” والذى شاركت فيه البطولة مى عمر .

وتقدم خلال الحلقة عدد من أغانيها الجديدة والتى اطلقتها مؤخرا، وتتناول الحلقة تفاصيل عودة روبى لإحياء الحفلات الغنائية وتركيزها على تقديم عدد من الاغانى .

يذكر أن الشركة المنظمة لحفل روبى فى العلمين والذى كان من المنتظر أن تحييه السبت المقبل تم تأجيله حتى إشعار آخر .

كانت آخر أعمال روبي الغنائية «نمت ننه»، وتعاونت فيها مع الشاعر الغنائي والملحن عزيز الشافعي والموزع الموسيقي توما.

شاركت روبى مؤخرا فى بطولة فيلم "واحد تانى" ولذى طرح فى موسم عيد الفطر،بطولة كل من أحمد حلمى، نسرين أمين، عمرو عبد الجليل، سيد رجب، أحمد مالك، نور إيهاب وعدد آخر من الفنانين، ومشاركة عدد من ضيوف الشرف منهم عمرو وهبة من تأليف هيثم دبور، وإخراج محمد شاكر خضير.

و تدور أحداث الفيلم حول موظف يعمل أخصائي اجتماعي في مصلحة السجون، يجري مقابلات مع السجناء ويكتب تقارير عن حالتهم النفسية، و يقابل أحد زملاء دراسته ويكتشف أنه أصبح رجل أعمال، وعقب خروجه يدعوه لحفل يجمع زملائهم القدامى ليكتشف الموظف أنه أفشل زملاء جيله ويعيد التفكير في حياته مجددًا.

