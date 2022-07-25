الإثنين 25 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

التحقيق في سقوط ميني باص في ترعة المريوطية بالبدرشين

ترعة المريوطية
ترعة المريوطية
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تجري جهات التحقيق بالجيزة تحقيقاتها فى حادث سقوط ميني باص تابع لشركة أمن ونظافة في ترعة المريوطية بالبدرشين .

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل سقوط ميني باص في ترعة المريوطية بالبدرشين، حيث أسفر الحادث عن مصرع 2 وإصابة 20. 

وأشارت التحريات الأولية بقيادة اللواء مصطفى البكري مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب إلى أن الميني باص كان يقل عمال نظافة شباب وفتيات أعمارهم بين 16 الى 22 سنة وأن انفجار إطار الأتوبيس وراء سقوطه في الترعة. 

وتجري الآن جهود البحث عن مصابين أو حالات وفاة أخرى.

جهات التحقيق الجيزة حادث سقوط ميني باص ترعة المريوطية البدرشين مصرع 2

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وائل لطفي

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