التحقيق في سقوط ميني باص في ترعة المريوطية بالبدرشين

تجري جهات التحقيق بالجيزة تحقيقاتها فى حادث سقوط ميني باص تابع لشركة أمن ونظافة في ترعة المريوطية بالبدرشين .

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل سقوط ميني باص في ترعة المريوطية بالبدرشين، حيث أسفر الحادث عن مصرع 2 وإصابة 20.

وأشارت التحريات الأولية بقيادة اللواء مصطفى البكري مساعد مدير أمن الجيزة لقطاع الجنوب إلى أن الميني باص كان يقل عمال نظافة شباب وفتيات أعمارهم بين 16 الى 22 سنة وأن انفجار إطار الأتوبيس وراء سقوطه في الترعة.

وتجري الآن جهود البحث عن مصابين أو حالات وفاة أخرى.