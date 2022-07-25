الإثنين 25 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

النيابة تكشف سبب حريق مبنى «طب أسنان» بجامعة الأزهر

حريق مبنى «طب أسنان»
حريق مبنى «طب أسنان»
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كشفت معاينة نيابة مدينة نصر عن السبب وراء الحريق الذي نشب داخل مبنى كلية طب الأسنان بجامعة الأزهر في مدينة نصر.

وأشارت النيابة إلى أنه تبين من المعاينة أن النيران بدأت من مخلفات طبية عبارة عن قفازات الطلبة المتواجدة في مدخل مبنى كلية طب الأسنان على مساحة 40 مترًا.

كانت غرفة عمليات شرطة النجدة تلقت بلاغًا يفيد بنشوب حريق داخل مبني كلية الأسنان بجامعة الأزهر في مدينة نصر، ودفعت الحماية المدنية بالقاهرة بـ3 سيارات إطفاء لمكان الحريق.

نشب، اليوم الإثنين، حريق بأحد المباني بكلية طب الأسنان بجامعة الأزهر في مدينة نصر.

وتلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة إخطارًا من شرطة النجدة، يُفيد بنشوب حريق داخل مبنى بجوار كلية طب الأسنان بجامعة الأزهر بمدينة نصر، والدفع بسيارات إطفاء لمكان الحريق، وفرض كردون أمني بمحيط الحريق لمحاصرته ومنع امتداده.

نيابة مدينة نصر حريق مبنى كلية الأسنان الأزهر جامعة الأزهر

رئيس التحرير

وائل لطفي

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