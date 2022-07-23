السبت 23 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ضبط 20 ألف لتر سولار بمخزن غير مرخص فى البحيرة

ارشيفية
ارشيفية
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قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة بحملة تموينية مكبرة بمركز وادي النطرون؛ لمواجهة بيع السلع المدعمة خاصة الوقود، وأسفرت تلك الحملة عن ضبط 20 ألف لتر سولار تم تجميعها داخل أحد التنكات بمخزن غير مرخص لإعادة بيعها بالسوق السوداء بغرض التربح غير المشروع، وتمت مصادرة المضبوطات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقاد الحملة الرقابية مجدي الخضر وكيل وزارة التموين، ومفتاح عبداللطيف مدير إدارة التجارة الداخلية، وسمير البلكيمي مدير الرقابة بمديرية التموين. 

وأكد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، تكثيف الحملات التموينية على الأسواق والمحلات ومحطات الوقود والمصانع غير المرخصة لمكافحة الغش التجاري وضبط السلع مجهولة المصدر ورديئة الصنع ومنتهية الصلاحية، مشددا على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حيال المخالفين، وتحرير المحاضر وإحالتها إلى النيابات المختصة.

مديرية التموين حملة تموينية وادى النطرون 20 ألف لتر سولار الحملة الرقابية اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة

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