السبت 23 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

كتاب عن العائلة المالكة يكشف سبب شكوى ميجان ماركل ضد كيت ميدلتون

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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اشتكت دوقة ساسكس ميجان ماركل ذات مرة من أن دوقة كامبرديج كيت ميدلتون لم ترحب بها في العائلة المالكة، وفقًا لكتاب جديد تم إصداره عن العائلة المالكة.

وذكر موقع  insider أن فيلم “الثأر” الذي تم إطلاقه الخميس الماضي، يعرض تفاصيل عن حياة ميجان ماركل قبل وبعد انضمامها إلى العائلة المالكة، بما في ذلك علاقتها مع أعضائها الرئيسيين. 

أما الكتاب الجديد الصادر عن العائلة المالكة يحكي: "في غضون فترة قصيرة اشتكت ميجان من أن كيت لم ترحب بها بشكل كافٍ، الاختلاف في السن والخبرة في الحياة الملكية  جعلهم رفقاء روح،  قد يكون هناك القليل من الحميمية بينهم وليس الكثيركالمتوقع.

وأضافت باور مؤلف الكتاب الذي اتخذ الفيلم ايضًا من ضمن مراجعه : أنه كان من الشائع أن لا تتسامح ماركل مع النساء "اللواتي لديهن اهتمامات مختلفة تمامًا" ، وأن ميدلتون كانت تنظر إليها  على أنها "خصم يجب حسابه".

في وقت لاحق من الكتاب قالت باور إن ميدلتون كانت تشعر بالاحباط تجاه استقبال ماركل للواجبات الملكية.

وقال المؤلف: في البداية، بدا أن المرأتين ستعملان معًا بشكل وثيق، حيث انضمت ماركل إلى دوق ودوقة كامبريدج ومؤسسة الأمير هاري الملكية عند زواجها من هاري، ولكن في مارس 2019 ، أعلنت عائلة ساسكس أنها ستفصل مكتبها عن مكتب كامبريدج ، وفي يونيو ، أعلنوا أنهم سيغادرون المؤسسة الخيرية لتشكيل مكتبهم الخاص.

تحدثت ماركل عن ميدلتون خلال مقابلتها مع أوبرا وينفري في مارس من العام الماضي ، قائلة إن أخت زوجها جعلتها تبكي على فساتين وصيفات الشرف قبل زفافها الملكي ، على الرغم من التقارير التي تحدثت عن عكس ذلك، ولكنها أكدت خلال مقابلتها أنها تضايقت منها ولكن ميدلتون سرعان ما أدركت الموقف وارسلت لها رسالة اعتذار مع باقة ورورد.

ميجان ماركل العائلة المالكة دوقة كامبريدج ميدلتون الواجبات الملكية كيت ميدلتون لم ترحب بها في العائلة المالكة

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