السبت 23 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس عاطل ضبط بحوزته «حشيش» 4 أيام على ذمة التحقيق

حشيش
حشيش
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قررت نيابة الشروق، حبس عاطل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامه بحيازة 15 كيلو "حشيش". 

وكلفت جهات التحقيق بإرسال المضبوطات للمعمل الكيميائي التابع لمصلحة الطب الشرعي لفصحها، وإعداد تقرير مفصل عن خواصها، وكلفت النيابة رجال المباحث بالتحري عن الواقعة، ونشاط المتهم وإعداد تقرير مفصل بذلك.

البداية أثناء مرور قوة أمنية تابعة لإدارة تأمين الطرق والمنافذ لتفقد الحالة الأمنية بدائرة قسم شرطة الشروق بمديرية أمن القاهرة، تمكنت من ضبط عاطل، مقيم بدائرة مركز شرطة أسيوط حال استقلاله إحدى السيارات يعمل عليها كسائق، وبحوزته كمية من مخدر الحشيش وزنت 15٫600 كيلو جرام – مبلغ مالى – 2 هاتف محمول.

بمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتفان لتسهيل الاتصال بعملائه والسيارة لتسهيل تحركاته.

كما أقر بتحصله على المواد المخدرة من أحد الأشخاص بقصد توصيلها لآخر تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما تكثيف المرورات بدوائر أقسام ومراكز الشرطة.

نيابة الشروق حبس عاطل مصلحة الطب الشرعي إدارة تأمين الطرق والمنافذ مديرية امن القاهرة

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وائل لطفي

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