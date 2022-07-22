ياسمين عبدالعزيز تتألق فى أحدث ظهور لها

تألقت الفنانة ياسمين عبد العزيز في صورة جديدة لها، في أحدث ظهور عبر خاصية الاستوري بحسابها الشخصي على انستجرام.

وظهرت ياسمين عبدالعزيز بإطلالة صيفية مميزة وأنيقة، مع تسريحة شعرها الانسيابي، واكسسوارات ذهبية أضافت لمسة للوك.

وتعاقدت الفنانة ياسمين عبدالعزيز على مسلسل درامي جديد تخوض به السباق الرمضاني 2023.

المسلسل الجديد لـ ياسمين سيجمعها للمرة الثانية بزوجها الفنان أحمد العوضي، بعد مشاركتهما في موسم رمضان قبل الماضي بمسلسل «اللي ملوش كبير».

وعلم «الدستور» أن المسلسل حاليًا في مرحلة الكتابة، حيث يكتب السيناريو الكاتب ناصر عبدالرحمن، والعمل ينتمي للدراما الاجتماعية.

ومن المقرر الإعلان عن كل تفاصيله المختلفة واسمه النهائي خلال أيام، عقب استقرار الشركة المنتجة للعمل والمخرج مصطفى فكرى على كل التفاصيل لبدء التفاوض مع باقي النجوم المشاركين في المسلسل؛ للحصول على تعاقداتهم بشكل رسمي.