تويتر يتيح تقنية جديدة عبر خدمة «Spaces»

أعلن موقع تويتر Twitter، عن ميزة جديدة تتيح لمستخدميه استخراج مقطع صوتي قصير من خاصية Space، المنافسة لتطبيق "كلوب هاوس".

وبحسب ما ذكره موقع "theverge" التقني، أصبح بإمكان مستخدمي تويتر على نظامي أندرويد وiOS، إنشاء ومشاركة مقطع صوتي تنتهي صلاحيته بعد 30 يوما، باستخدام ميزة Spaces الصوتية الجديدة التي تم إصدارها على نطاق واسع بعد فترة اختبار طويلة.

ووفقا لصفحة دعم "تويتر"، فقد تم تصميم ميزة المقاطع أو "Clips" لمشاركة المحتوى المسموع من ميزة الصوت المباشر وجعلها أسهل استخدام على النظام الأساسي، من خلال تقديم أفضل أجزاء البث الصوتي المباشر دون مطالبة المستمعين بالجلوس حتي انتهاء حلقة البث على خاصية Spaces.

ويأتي طرح الميزة على نطاق واسع بعد اختبار محدود بدأ في شهر مارس الماضي، وفي ذلك الوقت، كانت القدرة على اقتصاص مقع صوتي على Spaces، متاحة فقط لعدد صغير من مستخدمي تويتر على نظام التشغيل iOS.