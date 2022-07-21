الخميس 21 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

عرض المتهمين بقتل ممرض فى حلوان على الطب الشرعى لتحليل مخدرات

ارشيفية
ارشيفية
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قررت جهات التحقيق عرض المتهمين بقتل ممرض في حلوان، بسبب خلافات العمل، على الطب الشرعي؛ لإجراء تحليل الكشف عن تعاطي المواد المخدرة والكحوليات من عدمه، وإذا كان المتهمون وقت ارتكاب الواقعة كانوا تحت تأثير المخدرات والكحوليات أم لا، كما قررت تجديد حبسهم 15 يوما على ذمة التحقيقات، واستعجلت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها، وكذلك تقرير الصفة التشريحية الخاص بسبب وفاة المجني عليه.

تلقى مأمور قسم شرطة حلوان بلاغا من ربة منزل تتهم بعض الأشخاص بقتل شقيقها الذي لفظ أنفاسة الأخيرة داخل غرفة الرعاية المركزة بمستشفى حلوان متأثرا بإصابته بكسور في الجمجمة، وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر ويعمل ممرضا، وكشفت التحريات عن أن المجني عليه كان رفقة 3 من أصدقائه، وأنهم وراء ارتكاب الواقعة.

وكشفت التحريات عن حدوث مشادة كلامية بين الممرض الشاب وأصدقائه تطورت إلى قيامهم بدفعه ما أدى لسقوطه على الأرض واصطدام رأسه بحجر، مضيفة أنه تم نقله إلى المستشفى بادعاء تعرضه لحادث سير، لكنه لفظ أنفاسه الأخيرة بعد أيام من مكوثه بالرعاية المركزة، وكشف تقرير المستشفى عن سبب الوفاة، مؤكدا أنه تعرض للضرب بآلة حادة على رأسه.

وعقب تقنين الإجراءات، جرى القبض على المتهمين، وبمواجهتهم بما أسفرت عنه التحريات أيدوها، مؤكدين أنهم لم يقصدوا قتله، وأن ما حدث هو مشادة كلامية بينهم، حيث سقط الممرض على حجر ما أسفر عن إصابته التي سببت وفاته.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.

قتل ممرض حلوان الطب الشرعي تعاطي المواد المخدرة حبس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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