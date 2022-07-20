الأربعاء 20 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تأجيل محاكمة المتهمين بقتل شاب فى بنها لدور سبتمبر المقبل للنطق بالحكم

ارشيفية
ارشيفية
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قررت محكمة جنايات بنها، الدائرة الثانية، برئاسة المستشار عادل على ماهر رئيس المحكمة، تأجيل نظر قضية مقتل شاب على يد 4 متهمين، بسبب خلاف سابق بينه وبين أحدهم بدائرة مركز شرطة بنها بمحافظة القليوبية، لجلسة اليوم الأول من دور شهر سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

وتضمن أمر الإحالة الخاص بالقضية رقم 4392 لسنة 2022 جنايات مركز بنها، والمقيدة برقم 792 لسنة 2022 كلى شمال بنها، أن المتهمين "عيسى م ع"، وشهرته "عدس"، 20 سنة - مبيض محارة وصاحب كافية، و"أحمد ج ع"، 26 سنة - نقاش، و"أحمد ع ع"،  20 سنة - يعمل بشركة غازات طبية، و"حسن ن و"، 25 سنة، وجميعهم مقيمين دائرة مركز شرطة بنها، ضربوا المجني عليه "محمد م م"، عمداً بغير سبق إصرار ولا ترصد وذلك بأن عاجله المتهم الأول بتسديد طعنة باستخدام سلاح أبيض "مطواة" استقرت ببطنه من الجهة اليسرى محدثاً إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، والتي أودت بحياته.

وتابع أمر الإحالة، أن ما قام به المتهم الأول لم يكن يقصد من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته وذلك على إثر خلف سابق ألا وهو تعدي المجني عليه على المتهم الأول قبيل حدوث الواقعة وكان ذلك حال تواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره والحيلولة دون تدخل الأهالي لفض المشاجرة وذلك على النحو المبين بالتحقيقات، كما أن المتهمين جميعا حازوا وأحرزوا بغير ترخيص سلاحاً أبيض "مطواة".

واستمعت المحكمة إلي شهود الواقعة حيث أكد أحدهم بأنه حال تواجده رفقة المجني عليه حضر المتهم الأول ودار بينهما حوار وذلك على إثر خلاف سابق بينهم وعقب إنصرافهم فوجئ بقيام المتهم الأول بالتعدي على المجني عليه بالضرب باستخدام سلاح أبيض "مطواة" بأن سدد إليه طعنة باستخدام السلاح الأبيض، استقرت ببطنه من الجهة اليسرى محدثاً إصابته الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وأضاف بتواجد باقي المتهمين على مسرح الجريمة للشد من أزره والحيلولة دون تدخل الأهالي لفض المشاجرة.

محكمة جنايات بنها مقتل شاب مركز شرطة بنها محافظة القليوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

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