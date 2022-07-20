مصرع شخص وإصابة 6 بانفجار اسطوانات بوتاجاز بفرن في الدقهلية
لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون فيما تحطمت سيارة ملاكي بمحافظة الدقهلية، إثر وقوع انفجار أسطوانات بوتاجاز تجاري "كبيرة الحجم"، داخل فرن مخبوزات بمنطقة منية مجاهد التابعة لمركز دكرنس، وتمكنت قوات الحماية المدنية وقوات الإطفاء من السيطرة علي الحريق، ونقلت سيارات الإسعاف المصابين إلي مستشفى دكرنس العام.
تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز شرطة دكرنس، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث انفجار أسطوانات بوتاجاز تجاري داخل فرن مخبوزات أهالي بمنطقة منية مجاهد دائرة المركز.
هرعت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين أن حريقا شب في المكان إثر وقوع انفجار في أسطوانات البوتاجاز، مما تسبب في حالة من الذعر بين المواطنين ، وتمكنت القوات من السيطرة علي الحريق.
وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى، وتوفي أحد المصابين قبل وصوله، وتم وضعه بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة.