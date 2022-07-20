مصرع شخص وإصابة 6 بانفجار اسطوانات بوتاجاز بفرن في الدقهلية

لقي شخص مصرعه وأصيب 6 آخرون فيما تحطمت سيارة ملاكي بمحافظة الدقهلية، إثر وقوع ‏انفجار أسطوانات بوتاجاز تجاري "كبيرة الحجم"، داخل فرن مخبوزات بمنطقة منية مجاهد التابعة لمركز ‏دكرنس، وتمكنت قوات الحماية المدنية وقوات الإطفاء من السيطرة علي الحريق، ونقلت سيارات ‏الإسعاف المصابين إلي مستشفى دكرنس العام.

تلقت مديرية أمن الدقهلية إخطارا من مركز شرطة دكرنس، يفيد بورود بلاغ بوقوع ‏حادث انفجار أسطوانات بوتاجاز تجاري داخل فرن مخبوزات أهالي بمنطقة منية مجاهد دائرة المركز.

هرعت سيارات الإطفاء وقوات الحماية المدنية، وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وتبين أن حريقا ‏شب في المكان إثر وقوع انفجار في أسطوانات البوتاجاز، مما تسبب في حالة من الذعر بين المواطنين ، ‏وتمكنت القوات من السيطرة علي الحريق.

وقامت سيارات الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى، وتوفي أحد المصابين قبل ‏وصوله، وتم وضعه بثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة، وحرر محضر بالواقعة.