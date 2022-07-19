الأربعاء 20 يوليو 2022
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

ابنة المذيعة شيماء جمال تكشف سبب خلافات والدتها مع القاضى

شيماء جمال
شيماء جمال
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تنظر غدًا الأربعاء، محكمة جنايات الجيزة أولى جلسات القاضي المتهم بقتل الإعلامية شيماء جمال.

وشهدت جنى، ابنة المذيعة شيماء جمال، 11 عامًا بوجود خلافات زوجية متكررة بين والدتها وزوجها بسبب رغبتها فى إشهار الزواج والانجاب منه ورفضه ذلك، وتطورت فى أحيان عدة إلى تعديها عليه بألفاظ نابية، وأنه قبيل الواقعة بفترة تناهى لسمعها تهديد أمها المجنى عليها للمتهم الأول للإعلان عن زواجها منه وأمهلته حتى أغسطس القادم، وإلا ستعلنه بنفسها على فيسبوك وعن طريق إخبار زوجته الأولى بمنزلها.

أقوال صديقة شيماء جمال 
وكشفت التحقيقات مع «خلود.أ» صديقة المجنى عليها أنها شهدت بوجود خلافات زوجية متكررة بين المجنى عليها وزوجها بسبب رغبتها فى إشهار زواجهما ورفضه ذلك وتطورت الخلافات فى أحيان عدة إلى تعديها عليه بألفاظ نابية، وأنه لم يكن يتواجد مع المجنى عليها إلا لساعات قليلة ويعود لمنزل زوجته الأولى.

وحددت محكمة استئناف القاهرة غدًا الأربعاء؛ لتكون أولى جلسات محاكمة المتهمين بقتل المذيعة شيماء جمال، حيث تنعقد أولى جلسات المحاكمة فى محكمة جنايات الجيزة بطريق الإسكندرية الصحراوي. 

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