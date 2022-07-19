كشفتها التحقيقات.. مفاجأة مدوية في حادث أتوبيس المنيا

واصلت الجهات المختصة تحقيقاتها في مصرع وإصابة 56 شخصًا في حادث أتوبيس المنيا المروّع الذي راح ضحيته 23 متوفيًا بينما أصيب 33 أخرين، والتي كشف عن مفاجأة جديدة.

المفاجأة التي كشفت عنها التحقيقات هى أن سائق الأتوبيس قفز من نافذة الأتوبيس قبل وقوع الحادث، حيث نجا من الحادث وأصيب فقط بسحجات وبعض الكدمات المختلفة في جسده لم تتطلب سوي إسعافات طبية وذلك قبل حدوث التصادم مع سيارة النقل الثقيل المتوقفة بجانب الطريق .

وقامت قوات الأمن فور إسعاف السائق بالقبض والتحفظ عليه لعرضه علي جهات التحقيق لكشف ملابسات وقوع الحادث .

في السياق، قالت ناجية وتعمل محامية أنهم أثناء الرحلة لاحظوا دخول سائق الأتوبيس في غفوة ٣ مرات ويقومون بإيقاظه وتنبيه في كل مرة بالتركيز في القيادة.

وأضافت الناجية إنهم بعد ذلك فوجئوا باصطدام تريلا كانت متوقفة على جانب الطريق ولم تدري بشئ عقب ذلك.

وكشفت آخر المعلومات عن الحادث انتهاء المستشفيات من إجراءات خروج الجثث وتسليمها لذويهم.