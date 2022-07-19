تقرير الطب الشرعي يكشف أسباب مقتل الإعلامية شيماء جمال

تنظر محكمة جنايات الجيزة، غدًا، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقضية مقتل الإعلامية شيماء جمال.

تقرير الطب الشرعي في قضية شيماء جمال

وكشف تقرير الطب الشرعي بالقضية أن قطع القماش الملفوفة على وجه وساق المجني عليها لها ذات اللون والنسيج وتشكل في مجموعها إيشارب حريمي، وبمقارنة البصمة الوراثية الخاصة بالجثة المستخرجة من موقع الدفن بالمزرعة محل الواقعة مع البصمة الوراثية الخاصة بكل من ماجدة محمد إبراهيم الحشاش، وجمال سيد فهمي تبين أنها لابنتهما شيماء جمال سيد فهمي.

وتضمنت التقارير ثبوت أن البصمة الوراثية لعينة الدماء المأخوذة من الأريكة بمسرح الجريمة خاصة بالمجني عليها، وجدت البصمة الوراثية للحمض النووي على القطع القماشية خليطًا من الحامض النووي الخاص بالمجني عليها وكل من المتهمين، وإصابة المجني عليها بجرح مشرذم الحواف بطول 3 سم بمقدمة فروة الرأس دون كسور بعظام الجمجمة، وأن تلك الإصابة هي إصابة حيوية ذات طبيعة رضية حدثت من المصادمة بجسم صلب راض أيًا كان نوعه ويجوز حدوثها من الضرب بظهر الطبنجة كما ورد بمذكرة النيابة.

وأشارت التقارير إلى وجود حز منضغط مستعرض كامل الاستدارة ملفوف حول العنق أسفل القطعة القماشية الملفوفة، وتعزي الوفاة إلى كتم النفس والضغط على العنق وما أحدثته من سد المسالك الهوائية.