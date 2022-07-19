الثلاثاء 19 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تقرير الطب الشرعي يكشف أسباب مقتل الإعلامية شيماء جمال

شيماء جمال
شيماء جمال
ads

تنظر محكمة جنايات الجيزة، غدًا، أولى جلسات محاكمة المتهمين بقضية مقتل الإعلامية شيماء جمال.

تقرير الطب الشرعي في قضية شيماء جمال

وكشف تقرير الطب الشرعي بالقضية أن قطع القماش الملفوفة على وجه وساق المجني عليها لها ذات اللون والنسيج وتشكل في مجموعها إيشارب حريمي، وبمقارنة البصمة الوراثية الخاصة بالجثة المستخرجة من موقع الدفن بالمزرعة محل الواقعة مع البصمة الوراثية الخاصة بكل من ماجدة محمد إبراهيم الحشاش، وجمال سيد فهمي تبين أنها لابنتهما شيماء جمال سيد فهمي.

وتضمنت التقارير ثبوت أن البصمة الوراثية لعينة الدماء المأخوذة من الأريكة بمسرح الجريمة خاصة بالمجني عليها، وجدت البصمة الوراثية للحمض النووي على القطع القماشية خليطًا من الحامض النووي الخاص بالمجني عليها وكل من المتهمين، وإصابة المجني عليها بجرح مشرذم الحواف بطول 3 سم بمقدمة فروة الرأس دون كسور بعظام الجمجمة، وأن تلك الإصابة هي إصابة حيوية ذات طبيعة رضية حدثت من المصادمة بجسم صلب راض أيًا كان نوعه ويجوز حدوثها من الضرب بظهر الطبنجة كما ورد بمذكرة النيابة.

وأشارت التقارير إلى وجود حز منضغط مستعرض كامل الاستدارة ملفوف حول العنق أسفل القطعة القماشية الملفوفة، وتعزي الوفاة إلى كتم النفس والضغط على العنق وما أحدثته من سد المسالك الهوائية.

محكمة جنايات الجيزة الطب الشرعي قتل الإعلامية شيماء جمال الإعلامية شيماء جمال

رئيس التحرير

وائل لطفي

الباب المفتوح

الأكثر قراءة

مقتل مُحفظة قرآن بشبرا الخيمة.. ونجلها: «أمى مكنتش تستاهل الموتة دى»

تقرير الطب الشرعي يكشف أسباب مقتل الإعلامية شيماء جمال

تعيين 313 من معاونى النيابة الإدارية دفعة 2015-2016

«لو عاشت هتودينا في داهية».. اعترافات قاتل شيماء جمال

رابط الاستعلام عن نتيجة تنسيق رياض الأطفال 2022 ومستندات التقديم بالمدارس 2023

5 سيارات إطفاء للسيطرة على حريق مخزن أخشاب بدار السلام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

الحمامة البيضاء

د. القس صفوت البياضى

نصائح حكيم لأولاده يتركها لهم ولغيرهم

جلال حمام

حادثة ليبرتي.. التاريخ خير مُعلّم

الحسين عبدالرازق

عن الشوكة والسكينة وبرامج الست أمينة!

حسين دعسة

نهاية الاتحاد الأوروبي.. سخرية مرة المفكر الأميركي "موتيل".. ولكن؟

محمود خليل

كل باكية تكذب إلا «الأنصارية»

منى رجب

التوافق العربى.. ضرورة حياة للمنطقة

ماجد حبته

برلين.. شرم الشيخ.. وجهنم!

صور

الحوار الوطنى: الطريق نحو جمهورية جديدة

بيراميدز يهزم الأهلى فى الدورى المصرى

مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى المصرى

محطة تل أبيب

المزيد

قصة تسلل صحفى إسرائيلى إلى موسم الحج: دخل من طريق المسلمين (فيديو)

«أجندة كوخافى».. ماذا يفعل رئيس الأركان الإسرائيلى فى المغرب؟

تعاون أمنى.. قوات المشاة الأمريكية تختبر بنجاح منظومة دفاع للقبة الحديدية