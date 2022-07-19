«الست لو عاشت هتودينا في داهية».. اعترافات قاتل شيماء جمال

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق أولى جلسة محاكمة المستشار أيمن حجاج وشريكه حسين الغرابلي على خلفية اتهامهما بإنهاء حياة الإعلامية شيماء جمال زوجة المتهم الأول، والمحدد لها غدًا الأربعاء، أمام محكمة جنايات الجيزة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم وشريكه قاما بدفن المجني عليها داخل حفرة بمزرعة الأول بالبدرشين، بسبب استمرارا المجني عليها في المطالبة بإشهار زواجهما.

اعترافات قاتل الإعلامية شيماء جمال

واعترف المتهم خلال التحقيقات، بأنه لم يستأجر المزرعة المذكورة من أجل إنهاء حياة المجني عليها بها ولكن من أجل عرضها عليها لتقبل بالطلاق دون تنفيذ تهديداتها، وأنها حين دلفت لمبنى الاستراحة معه وعلى أثر خيبة رجائها من مستوى المزرعة التي عرضها عليها هاجمته بإحدى علب المياه الغازية تارة وبسكين فاكهة كان في متناول يدها تارة أخرى.

وتابع أنه فتفادى الأولى ضرباتها وأمسك بيدها في المرة الأخرى، واستل السلاح الناري الخاص به وسدد لها ضربة بجسم ذلك السلاح على رأسها أسقطتها على الأريكة وسقطت السكين من يدها وأفقدتها وعيها.

وأضاف أنها استفاقت وكررت محاولة الوصول للسكين مرة أخرى لمهاجمته وركلته بساقيها دون أن تُحدث به ثمة إصابات في لحظة دخول المتهم الآخر للاستراحة الذي ما أن شاهدهما على هذا الوضع حتى تلفظ بعبارة “الست دي لو عاشت هتودينا في داهية”.