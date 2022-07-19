المؤبد لمتهمين لاتجارهما فى المخدرات بالإسكندرية

قضت محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد أحمد شعيب بالسجن المؤبد لكل من "س.ح.خ" و"ج.ا.ج" وتغريم كلا منهما مبلغ مائتي ألف جنيه، ومصادرة المخدر والمبالغ المالية والهاتفين والميزان والسلاحين، وإلزامهما بالمصاريف الجنائية لاتهامهما بالاتجار في المخدرات.

تعود أحداث القضية رقم 2861 لسنة 2022 جنايات قسم شرطة باب شرقي، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارًا، من ضباط قسم شرطة باب شرقي، بضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين بدائرة القسم.

وكشفت تحريات ضباط مباحث قسم شرطة باب شرقي قيام كلا من "س.ح .خ" و"ج.ا.ج" بمزاولة نشاط إجرامي في الإتجار بالمواد المخدرة وخاصة مخدر الهيروين، فتم استصدار إذن من النيابة العامة للقبض عليهما، وعقب تنفيذ القرار تم ضبطهما بدائرة القسم وبحوزة المتهم الأول حقيبة جلدية، وبفحصها وجد بداخلها حصوة كبيرة الحجم بيج اللون لجوهر مخدر الهيروين وميزان حساس متوسط الحجم وسلاحين أبيض شفرة موس ونصل كتر ومبلغ مالي وهاتفين محمولين، وبتفتيش الثاني عثر بحوزته علي كيس بلاستيك بداخله عدد 7 لفافات لمخدر الهيروين ومبلغ مالي.

وبمواجهتهما أقرا بحيازة المواد المخدرة للاتجار والمبالغ المالية من حصيلة البيع والهواتف للاتصال بعملائهما، وتحرر محضر بالواقعة وبعرض المتهمين علي النيابة قررت إحالتهما إلي محكمة جنايات الإسكندرية التي أصدرت حكمها علي المتهمين.