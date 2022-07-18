الرئيس السيسى يهنئ أبطال منتخب مصر لكرة اليد: «أداء رجولى وقيادة مميزة»

هنأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، منتخب مصر لكرة اليد على الفوز بكأس الأمم الإفريقية للمرة الثامنة في تاريخه.

وكتب عبر حسابه على "فيس بوك": "أهنئ منتخب مصر لكرة اليد على الفوز بكأس الأمم الأفريقية للمرة الثامنة في تاريخه.. وأود أن أشيد بالأداء البطولي والرجولي لجميع أعضاء المنتخب طوال مراحل البطولة، وكذلك القيادة المميزة للجهاز الفني، حيث بات منتخب مصر لكرة اليد يسجل العديد من الإنجازات المتتالية للرياضة المصرية، ويسعد الجماهير المصرية بأدائه وعزيمته وفوزه فى مختلف المنافسات، حتى أصبح واحدًا من كبار منتخبات العالم فى اللعبة".

فاز منتخب مصر ببطولة كأس أمم إفريقيا لكرة اليد للمرة الثامنة في تاريخه، عقب الفوز على الرأس الأخضر في المباراة النهائية.