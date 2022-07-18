الإثنين 18 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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عالم

ممثل «الاتحاد الأوروبي»: اتفاق سياسي على دعم أوكرانيا بـ500 مليون يورو

جوزيف بوريل
جوزيف بوريل
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أكد الممثل السامى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى جوزيف بوريل، اليوم الإثنين، وقوف الاتحاد بحزم إلى جانب أوكرانيا في ضوء الفظائع الروسية المستمرة، وتقديم الدعم لنضالها من أجل الحرية والاستقلال.

وتابع الممثل السامى للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى، في بيان نشره عبر “تويتر”: "توصلنا إلى اتفاق سياسي بشأن اقتراحي بشأن الشريحة التالية من مرفق السلام الأوروبي بقيمة 500 مليون يورو".

ومن جهته طالب وزير الخارجية الأوكراني دميترو أيفانوفيج كوليبا، وزراء الاتحاد الأوروبي في مجلس الشؤون الخارجية بتزويد بلاده بالأسلحة، وفرض مزيد من العقوبات على روسيا، ومحاسبتها من أجل ما وصفه بالطرق الثلاث لاستعادة السلام وتعزيز الأمن وحماية الاستقرار في أوروبا".

وقال: " ممتن للمبلغ الإضافي بقيمة 500 مليون يورو في إطار التكتل ونحث على مساعدة عسكرية ثنائية إضافية، وحظر الطاقة، ووضع سقف أسعار النفط، وحظر على جميع القنوات التلفزيونية الروسية، كما أشجع دول الاتحاد الأوروبي على دعم المحكمة الخاصة بجريمة العدوان ضد أوكرانيا".

ومن ناحية أخرى، قالت مصادر مطلعة إن شركة الغاز الطبيعي الروسية العملاقة جازبروم أعلنت حالة القوة القاهرة بالنسبة لثلاثة مشترين للغاز في أوروبا وهي الخطوة التي تشير إلى اعتزام الشركة الروسية استمرار ضخ كميات غاز أقل من المقررة إلى أوروبا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء، عن المصادر القول إن الشركة الروسية التي قلصت بالفعل صادراتها من الغاز الطبيعي إلى أوروبا وأوقفت الضخ في خط نورد ستريم1 الرئيسي لإجراء الصيانة الدورية، قالت في خطاب يحمل تاريخ 14 يوليو الحالي إنها لم تتمكن من ضخ الكميات المقررة إلى العملاء طوال الشهر الماضي بسبب حالة القوة القاهرة.

جوزيف بوريل الفظائع الروسية أوكرانيا السلام الأوروبي الاتحاد الأوروبي اوروبا العدوان ضد أوكرانيا

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