الإثنين 18 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

 سقوط صخرة من أعلى جبل المقطم تنهى حياة جامع قمامة

جثة
جثة
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تسبب سقوط  صخرة من أعلى جبل المقطم  في مصرع جامع قمامة، وتم نقل الجثة إلى المشرحة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة التحقيقات.

البداية بتلقى غرفة عمليات شرطة النجدة بالقاهرة، بلاغًا من الأهالى، يفيد بوقوع حادث، ووجود حالة وفاة، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وبالفحص تبين مصرع جامع قمامة سقطت عليه صخرة أدت إلى تهشم الجمجمة وكسور في الرقبة ووفاته في الحال، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة وتم استدعاء اسرته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

صخرة جبل المقطم النيابة المشرحة الجثه مصرع جامع قمامة

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