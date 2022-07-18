الإثنين 18 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

اليوم.. الحكم على المتهمة بقتل «سيدة الفيوم»

متهمة
متهمة
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تصدر الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات الفيوم، اليوم الإثنين، حكمها على ربة منزل، في اتهامها بقتل سيدة عجوز، بمركز طامية، لسرقة قرطها الذهبي.

 كانت قد قررت المحكمة في جلسة سابقة، إحالة أوراق المتهمة للمفتي، لا إبداء الرأي الشرعي في إعدامها.  

تعود الواقعة، إلى 11 أكتوبر الماضي، في الدعوى رقم 34637 لسنة 2021م مركز شرطة طامية، والمقيدة برقم 2616 لسنة 2021م كلي الفيوم، عندما عثرت الأجهزة الأمنية، على جثة سيدة كهل، عمرها "85 عاما"، داخل جوال، وملقاة في أرض فضاء بمركز طامية، وتبين سرقة حليها الذهبي، وأن واقعة القتل كانت بغرض السرقة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتتولى التحقيق.

توصلت تحريات المباحث، وقتها إلى أن جارة المجني عليها، وتدعى "كريمة.ج.ع-61 سنة"، ربة منزل، عقدت العزم على سرقة الحلي الذهبي لجارتها الكهلة، وقتلها، بمعاونة ابنتها، فاستغلتا صداقتهما لها، وطلبت المتهمة الأولى منها، الدخول لمنزلها، بحجة شراء بعض المنتجات من محل المجني عليها، فعاجلت ابنة المتهمة، بشل حركتها، وخنقتها المتهمة الأولى، بيديها، حتى تأكدت أنها فارقت الحياة، فاستعانتها بمركبة "توك توك"، ووضعتها في جوال، وتم نقلها إلى مقلب للقمامة، وألقيتا الجوال فيها، بعد سرقة حليها الذهبي.

وألقت الأجهزة الأمنية بالمركز، القبض على المتهمين الثلاث، وأحيلوا إلى النيابة العامة، التي باشرت التحقيق، وقررت حبس المتهمة وابنتها، وإخلاء سبيل الثالث، وأحيلت الدعوى إلى محكمة جنايات الفيوم.

جنايات الفيوم ربة منزل مركز طاميه قرطها الذهبي سرقة

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