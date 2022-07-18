مصرع شخص وإصابة آخر فى مشاجرة بين عائلتين بإسنا

شهدت مدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر، صباح اليوم الإثنين، وقوع مشاجرة بين عائلتين لخلافات بينهما على قطعة أرض فى بحرى موقف المطاعنات بالمدينة، ما أسفر عن مصرع شخص وإصابة آخر بكدمات وكسور.

تلقى اللواء خالد عبدالحميد، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من مأمور مركز شرطة إسنا يفيد بوقوع مشاجرة بين عائلتين لخلافات بينهما على قطعة أرض فى بحرى موقف المطاعنات بوسط المدينة، والتي بدأت بالتشاجر بالشوم والعصى وتطورت لتبادل إطلاق الأعيرة النارية.

وأسفرت الواقعة عن مصرع "سيد. أ. إ" مقيم بوسط المدينة، وإصابة "محمود. ر" بكدمات في رأسه وكسور بمناطق متفرقة بالجسد، وعلى الفور انتقل رجال المباحث بمدينة إسنا، وتمت السيطرة على المشاجرة وضبط عدد من طرفيها.

ونقل جثمان المتوفي لمشرحة المستشفى والمصاب للطوارئ لتلقي الفحوصات الطبية والعلاج اللازم.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيقات.