حبس المتهم بسرقة 70 علبة دواء من مستشفى بالمطرية

أصدرت نيابة المطرية مساء الأحد قرارًا بحبس ممرض سابق 4 أيام علي ذمة التحقيقات بتهمة سرقة 70 علبة دواء من داخل مستشفى بالمطرية، كما أمرت بتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة.

وتلقى قسم شرطة المطرية بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من محامى “وكيلاً عن مسئولى أحد المستشفيات”، بسرقة 70 علبة من العقاقير الطبية من داخل الصيدلية الخاصة بأحد المستشفيات بالقاهرة.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير المباحث أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أحد الأشخاص "ممرض سابق"، مقيم بدائرة القسم، وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأرشد عن المسروقات فتم اتخاذ الإجراءات القانونية.