دعم الجمعيات الخيرية.. أسباب جعلت مارلين مونرو معشوقة الجمهور

لا تزال مارلين مونرو واحدة من أكثر المشاهير شهرة على الإطلاق، عند التفكير بها، فإن الشيء الذي يتبادر إلى الذهن هو أدوارها في الأفلام، في حين أن هناك العديد من الأمور الخاصة بنمط حياتها جعلتها محبوبة حتى يومنا هذا.

وألقى موقع «Bright Side» نظرة على حياة مارلين وأدرج جميع الأسباب التي تجعلنا نعشقها.

دعمت الجمعيات الخيرية المختلفة للأطفال

اشتهرت مارلين بكرمها ودعمت العديد من الجمعيات الخيرية للأطفال، بما في ذلك منظمات للأطفال المحرومين وصندوق وضع الأطفال المهجورين في المنازل.

كانت عاملة مجتهدة

ولدت مارلين لعائلة فقيرة وقضت غالبية طفولتها في دور رعاية حصلت على عقد عرض أزياء، ما أدى في النهاية إلى تمثيلها في الأفلام، لكنها بدأت بأدوار ثانوية حقًا. تقدمت حياتها المهنية بثبات لتصبح أدوارًا أكبر وأكبر.

تجرأت على تحدى نظام استوديو هوليوود

في الخمسينيات من القرن الماضي، كان الممثلون يعاملون مثل الآلات من قبل الاستوديوهات ولم يكن بإمكانهم رفض أي أدوار، وإلا تم تدمير حياتهم المهنية. أُجبرت مارلين على تمثيل دور البطولة في فيلم نهر اللا عودة، لكنها كرهته كثيرًا لدرجة أنها أصبحت شجاعة بما يكفي لرفض الأدوار التي لم تعجبها. نتيجة لذلك، واجهت العديد من الدعاوى القضائية من الاستوديو الخاص بها، لكن هذا لم يكن مهمًا لها لأنها أرادت تغيير النظام.

أصبحت المرأة الثانية التى تبدأ شركة إنتاج خاصة بها

بسبب الدعاوى القضائية، اضطرت مارلين إلى مغادرة Twentieth Century Fox والسفر إلى الطرف الآخر من البلاد، هددوا بإنهاء حياتها المهنية، لكن بدلاً من ذلك، أسست شركتها الخاصة Marilyn Monroe Productions، والتي أعطتها قوة أكبر من بقية الممثلات في ذلك الوقت.

تعاملت مع الناس بلطف وساعدت كلما استطاعت

كانت مارلين صديقة لمغنية الجاز إيلا فيتزجيرالد، التي لم تستطع الحصول على حفلة بسبب عرقها. يعتقد المالك أنها لم تكن براقة بما فيه الكفاية؛ للمساعدة في هذا الموقف، وعدت مارلين صاحبة النادي بأنها ستجلس في المقعد الأمامي كل ليلة إذا غنت إيلا، حصل وعدها على وظيفة لإيلا وأدى إلى ظهور دعاية.

ظلت "واحدة من الناس"

عندما نفكر في المشاهير غالبًا ما نفكر في كل الثروات التي يمتلكونها وكيف ينفقون الأموال على أشياء لا يستطيع الناس العاديون تحملها.