الأحد 17 يوليو 2022
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مع عودة البنوك للعمل.. سعر الريال السعودى اليوم الأحد 17 يوليو 2022

سعر الريال السعودى
سعر الريال السعودى
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سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري من الأمور التي تشغل المصريين في هذه الفترة لذا يكثف المواطنون البحث عن سعر الريال عبر محركات البحث العالمية، وذلك بسبب ارتباط الريال السعودي بعودة الحجيج ورغبتهم في شراء الهدايا والسلع من الملكة العربية السعودية لذويهم في مصر، وأيضًا لانشغال المصريين بشراء الريال حاليًا بعد أن فتحت المملكة باب تأشيرة الزيارة العائلية ورغبتهم في السفر لهناك .

استقرار سعر الريال السعودي اليوم الأحد 17 يوليو 2022

يُذكر أن هناك عاملات هادئة في  العملات الأجنبية عمومًا هذه الأيام بسبب توقف القطاع المصرفي خلال إجازة العيد ومن المفترض أن تعود للعمل اليوم الأحد 17 يوليو 2022، مما أدى إلى استقرار سعر الريال السعودي اليوم في مصر خلال تداولات صباح الأحد 17يوليو 2022.

أسعار الريال السعودى فى البنوك المصرية اليوم السبت 16 يوليو 2022

سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 13-7-2022

 

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد

ويقدم "الدستور" في السطور الآتية سعر الريال مقابل الجنيه في عدد من البنوك والمصارف المعتمدة التي ينصح بالتعاون والشراء منها، بدلًا من التعامل من خلال تجار السوق السوداء والتعرض للاستغلال.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد في البنك المركزي

 وبلغ  سعر الريال السعودي اليوم الأحد 17 يوليو 2022 في مصر لدى البنك المركزي، 5.01 جنيه للشراء، و5.03 جنيه للبيع، بحسب الموقع الرسمي للبنك المركزي.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد في البنك الأهلي 

وبقي سعر الريال السعودي اليوم في مصر لدى البنك الأهلي عند 5.01 جنيه للشراء، و5.03 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم الأحد في البنك التجاري الدولي

وثبت سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي CIB  مسجلًا نحو 5.01 جنيه للشراء، و5.03 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم  مقابل الجنيه في مصرفي البنك المركزي

احتفظ سعر الدولار اليوم في مصر لدى البنك المركزي المصري، بمستواه عند 18.83 جنيه للشراء، و18.90 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم  مقابل الجنيه في مصرفي البنك الأهلي

وعن سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في البنك الأهلي المصري فقد استقر عند مستوى 18.83 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع، وهي أسعار أمس نفسها.

سعر االيورو اليوم  مقابل الجنيه في مصرفي البنك المركزي

بينما سجل سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك المركزي، نحو 19.18 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع، وهي نفس أسعار أمس.

سعر الدولار اليوم  مقابل الجنيه في مصرفي البنك الأهلي

وعن سعر اليورو مقابل الجنيه المصري لدى البنك الأهلي فقد سجل نحو 18.74 جنيه للشراء، و19 جنيهًا للبيع.

سعر الدرهم والدينار اليوم في مصر

  • سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي المصري، مسجلًا 5.12 جنيه للشراء، و5.14 جنيه للبيع.
  • سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك الأهلي عند  5.12 جنيه للشراء، و5.14 جنيه للبيع.
  • الدينار الكويتي اليوم لدى البنك المركزي المصري، عند 61.16 جنيه للشراء، و61.57 جنيه للبيع.
  • سعر الدينار الكويتي اليوم لدى البنك الأهلي المصري، عند 58.81 جنيه للشراء، و61.36 جنيه للبيع.
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رئيس التحرير

وائل لطفي

خطوط مصر الحمراء

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