18 يوليو.. عقد المقابلات للمتقدمين لوظيفة معاون نيابة إدارية دفعة 2021

تبدأ هيئة النيابة الإدارية برئاسة المستشار عزت أبو زيد، في عقد مقابلات المتقدمين للتعيين في وظيفة معاون نيابة إدارية من خريجي كليات الحقوق من الجامعات المصرية وكليات الشريعة والقانون وكلية الشرطة دفعة 2021 من جامعة القاهرة وعين شمس وحلوان، والتي تبدأ يوم الإثنين الموافق 18 يوليو في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وذلك بمقر النيابة الإدارية الكائن بمدينة 6 أكتوبر - ميدان النجدة- وللاستعلام عن مواعيد المقابلة لكل متقدم عليه إدخال الرقم القومي الخاص به من خلال هذا الرابط.

https://bit.ly/32HUUTB

كما أكدت الحضور في الموعد المحدد لكل متقدم، وضرورة إحضار أصل بطاقة الرقم القومي، كما يتم حضور الاختبار دون الهاتف المحمول، كما تم التأكيد على الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا.

وسوف يتم الإعلان تباعا عن مواعيد مقابلات باقي الجامعات.