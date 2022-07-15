الجمعة 15 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

بن سلمان يستقبل ولى عهد البحرين بمطار جدة

ولي عهد البحرين
ولي عهد البحرين
ads

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الجمعة، وصول ولي عهد البحرين إلى مطار جدة، وكان في استقباله الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.

وفي وقت سابق، أعلن الديوان الملكي البحريني، وصول الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اليوم إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لحضور قمة جدة للأمن والتنمية التي يترأس الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وفدَ المملكة فيها.

وكان في مقدمة مستقبليه، لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع  بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والسفير الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة رئيس البعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية، وعدد من كبار المسؤولين.

الديوان الملكى السعودى ولي عهد البحرين مطار جده جدة مجلس الوزراء

رئيس التحرير

وائل لطفي

صناعة الفتنة على الـ«سوشيال ميديا» «1»

الأكثر قراءة

«هتشوفوا هعمل فيها إيه».. «الدستور» تحصل على تسجيلات صوتية لتهديدات زوج آمال أبوالمجد

الشركة المصرية للاتصالات.. استعلام عن فاتورة التليفون الأرضي يوليو 2022

النيابة تأمر بحبس المتعدين على «طفلة الإسماعيلية»

رابط سريع.. فاتورة التليفون الأرضى يوليو 2022 بالرقم المصرية للاتصالات

أسعار الذهب فى الصاغة المصرية اليوم الجمعة 15 يوليو 2022

القبض على قاتلة الصيدلى المصرى بالسعودية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريم فرغلى

دراما السيرة الذاتية فى مصر.. لا تكذب ولكنها تتجمل

ماجد حبته

أرقام رئيس الحكومة

صفاء النجار

تغطية الشعر أم تغطية العقل؟

سارة شريف

ملاحظات على الزيارة

ماجد حبته

اعترافات مخطط انقلابات!

د. محمد عفيفي

جلال أمين وثورة يوليو

أحمد البنا

بندقية توفيق الحكيم

أحمد غنام

ديمقراطية وسائل التواصل الاجتماعى

صور

عن قرب.. 8 صور لـ10 جنيهات البلاستيك

خروج طلاب الثانوية العامة بعد امتحان التاريخ والفيزياء

الأهلى يهز شباك فيوتشر برباعية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

كيف ترى إسرائيل جولة بايدن فى الشرق الأوسط؟

بايدن: أدعم مبدأ «حل الدولتين» للسلام بين الإسرائيليين والفلسطينيين

الرئيس الفلسطيني: أمد يدي إلى قادة إسرائيل لصنع سلام الشجعان