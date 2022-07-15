بن سلمان يستقبل ولى عهد البحرين بمطار جدة

أعلن الديوان الملكي السعودي، اليوم الجمعة، وصول ولي عهد البحرين إلى مطار جدة، وكان في استقباله الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي.

وفي وقت سابق، أعلن الديوان الملكي البحريني، وصول الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اليوم إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة لحضور قمة جدة للأمن والتنمية التي يترأس الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البحرين، وفدَ المملكة فيها.

وكان في مقدمة مستقبليه، لدى وصوله مطار الملك عبدالعزيز الدولي بجدة، الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، والسفير الشيخ علي بن عبدالرحمن بن علي آل خليفة رئيس البعثة الدبلوماسية لمملكة البحرين لدى المملكة العربية السعودية، وعدد من كبار المسؤولين.