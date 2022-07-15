«صائدة الجوائز».. 14 معلومة عن ناردين إيهاب بطلة مصر في «سيف المبارزة»

انتهت منافسات اليوم الأول لمنافسات سيف المبارزة لفردي السيدات ببطولة العالم للسلاح المقامة في مصر في الفترة ما بين 15 يوليو وحتى 23 من نفس الشهر الجاري، وتمكنت البطلة المصرية ناردين إيهاب من تحقيق الفوز بدور ال 64 التمهيدي والتأهل لدور 64 الرئيسي بعد اكتساحها بطلة رومانيا بيانكا بينيا بنتيجة 15-5.

وبذلك تتأهل ناردين لاستكمال المنافسات يوم الاثنين المقبل والتي ستشهد باقي المباريات من دور ال64 الرئيسي وحتى الدور النهائي.

وكانت ناردين قد تأهلت من دور المجموعات الذي شهد تواجد بطلات النمسا والتشيك وصربيا واستراليا وكوستاريكا وبريطانيا.

وبعد فوز ناردين إيهاب، ترصد الدستور أبرز المعلومات عنها.

- ناردين إيهاب أحد أبطال جمهورية مصر العربية، وفازت في الكثير من المباريات التي أنشأت محليا أو عالميا.

- ولدت ناردين إيهاب في الأول من شهر يناير لعام ١٩٩٦.

- تشتهر ناردين إيهاب بمبارزة السلاح، حيث كسبت الكثير من البطولات والألقاب فيها.

- تلعب ناردين إيهاب في نادي الإسكندرية الرياضي.

- استطاعت ناردين إيهاب أن تطور أدائها في رياضة سيف المبارزة منذ بداية لعبها.

- تمكنت ناردين إيهاب منذ عام ٢٠١٥ أن تبقي اسمها متصدراً في هذه المباريات، وأن تجعل اسمها متداولاً ومذكوراً عند ذكر رياضة مبارزة السلاح.

- حصلت ناردين إيهاب على الميدالية البرونزية في عام ٢٠١٥ في بطولة أفريقيا.

- في الألعاب الإفريقية تمكنت ناردين إيهاب من الحصول على الميدالية الفردية الخاصة بالفردية، الميدالية الفضية للفرق.

- شاركت ناردين في كأس العالم للسلاح في إيطاليا، وتمكنت من الحصول على الميدالية البرونزية فيها.

- في عام ٢٠١٦ حصلت ناردين إيهاب على الميدالية الذهبية في بطولة أفريقيا للفرق.

- في عام ٢٠١٧ حصلت ناردين إيهاب على الميدالية الفضية في نفس البطولة السابقة.

- حصلت ناردين إيهاب في العام التالي على كل من الميدالية الذهبية والميدالية الفضية في نفس البطولة.

- في ٢٠١٩ حصلت ناردين إيهاب على الميدالية الذهبية، للفرق والبرونزية للفردية.

- في ٢٠٢٢ تأهلت ناردين إيهاب لكي تشارك في مباراة سلاح سيف المبارزة الثاني والثلاثين لبطولة العالم.

وفي السياق، تأهلت شرويت جابر وأية شريف للدور 64 التمهيدي إلا أن الحظ لم يحالفها لاستكمال المنافسات حيث خسرت شرويت جابر من بطلة فينزويلا بنتيجة 15-12 فيما خسرت أية شريف من بطلة الصين بصعوبة بنتيجة 15-14.