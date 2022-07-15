بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار الفراخ والبيض اليوم الجمعة 15 يوليو 2022

شهدت أسعار الفراخ في بورصة الدواجن الرئيسية، اليوم الجمعة 15 يوليو 2022، انخفاضا خلال أسبوع عيد الأضحى 2022، حيث يقل الطلب على شراء الدواجن، وبالتالي تقل أسعار الفراخ في مصر نظرا للإقبال على شراء اللحوم خلال هذه الفترة.

وقال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرف التجارية، إن هناك انخفاضًا في أسعار الفراخ ببورصة الدواجن الرئيسية.

وأضاف «السيد»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن أسعار الدواجن سجلت في الأسواق للمستهلك سعرًا يبدأ من 38 جنيها للكيلو تقريبا، موضحا أن هناك كمية كبيرة من المخزون في السوق ولن تشهد ارتفاعًا طوال فترة العيد.

أسعار الفراخ اليوم في بورصة الدواجن الرئيسية

نقدم من خلال هذا الجدول أسعار: سعر كيلو الفراخ لحم، بمختلف أنواعها (فراخ بيضاء – فراخ ساسو – فراخ بلدي – لحم أمهات) في بورصة الدواجن الرئيسية:

النوع الفئة أقل سعر أعلى سعر لحم الفراخ البيضاء كيلو 31 جنيها 32 جنيها لحم الفراخ الساسو كيلو 47 جنيها 48 جنيها لحم الفراخ البلدي كيلو 35 جنيها 36 جنيها لحم امهات الأبيض كيلو 26 جنيها 27 جنيها

بورصة الدواجن الرئيسية.. أسعار البيض اليوم الجمعة 15 يوليو 2022

نقدم من خلال هذا التقرير أسعار البيض: (سعر البيض الأبيض، سعر البيض الأحمر، سعر البيض البلدي).

وبخصوص أسعار البيض في مصر شهدت أسعار كرتونة البيض اليوم الجمعة 15 يوليو 2022 حالة من الانخفاض، وكانت الأسعار المعلنة في عدد من المزارع المحلية كالتالي: سعر طبق البيض الأحمر 59 جنيهًا بالمزرعة، ويصل السعر للمستهلك من 66 لـ 67 جنيهًا حسب المنطقة.

وسجل سعر طبق البيض الأبيض بالمزرعة حوالي 57 جنيهًا في المزرعة، في حين يتراوح سعره للمستهلك 64 لـ 65 جنيهًا.

أما سعر طبق البيض البلدي في المزرعة بلغ حوالي 61 جنيهًا ويباع بسعر 65 جنيهًا للمستهلك حسب المنطقة.

أسعار السمان اليوم الجمعة 15 يوليو 2022

ويشمل جدول أسعار السمان نوعين (سعر السمان الأسمر، وسعر السمان الأبيض) بري، هجين، وبياض وفقاً لأسعار بورصة السمان اليوم.

النوع العمر أقل سعر أعلى سعر كتكوت سمان أسمر بري يوم 2.25 جنيه 2.50 جنيه كتكوت سمان أبيض هجين يوم 2.75 جنيه 3 جنيهات كتكوت سمان هجين بياض 14 يوما 5.50 جنيه 6 جنيهات

أسعار البط اليوم الجمعة 15 يوليو 2022

يضم الجدول الآتي: (سعر البط المولار، سعر البط المسكوفي، وسعر البط البكيني أبيض وألوان)، ويكون البط في عمر يوم فرز أول ممتاز