الخميس 14 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

محمد بن زايد: الشراكات والاقتصاد هما السبيل لمواجهة التحديات

الشيخ محمد بن زايد
الشيخ محمد بن زايد
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أكد الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات، أن بلاده تواصل نهجها الراسخ في دعم كل خطوة نحو تعزيز التعايش والتعاون المشترك البناء بين الدول انطلاقاً من إيمانها بحق الشعوب في السلام والاستقرار والتنمية والازدهار وتحقيق مستقبل أفضل لأجيالها.

وقال إن الشراكات وحدها قادرة على تخطي التحديات المتداخلة التي يواجهها العالم اليوم وأهمها أمن الغذاء والطاقة وتغير المناخ والرعاية الصحية.

وأضاف أن الإمارات تؤمن بأن الاقتصاد هو السبيل الأمثل لتحقيق السلام والأمن والتقدم، خاصةً عندما تمتلك الحكومات والشعوب الإرادة لبناءِ الشراكات ومواجهة التحديات.

أضاف خلال مشاركته عن بعد في قمة قادة مجموعة I2U2 التي تضم دولة الإمارات والولايات المتحدة الأمريكية وجمهورية الهند وإسرائيل : "أن هذا ما تجسده المشاريع الأولى لمجموعتنا الرباعية و التي تركزت في قطاعات الغذاء والزراعة الذكية مناخياً وطاقة الشمس والرياح ووسائل تخزين الطاقة".

وأعرب عن تمنياته بأن تشكل المجموعة الرباعية نموذجا لمحبي السلام و الازدهار ودليلاً على الفرصِ الكبيرة الضائعة التي تخلفها النزاعات و يبددها التطرف الأعمى على حساب الشعوب المتطلعة للحياة.

الشيخ محمد بن زايد رئيس دولة الإمارات التحديات المتداخلة أمن الغذاء تغير المناخ دولة الإمارات و الولايات المتحدة الأميركية وجمهورية الهند

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