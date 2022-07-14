الحكومة تراقب محطات الوقود و«التعريفة» الجديدة لسيارات الأجرة.. والتزام واسع فى المحافظات

اعداد : عمرو الشامى - مصطفى عبدالله محمد حفيظ - زينب علاء - إسراء توفيق - على عواد مصطفى فتحى - هبة عويضة صلاح حسنى - محمود عبدالعال مصطفى علم الدين

فى عصور سابقة كان المواطن العنصر المهمش فى أى معادلة تتعلق باتخاذ القرارات، حيث كان يُترك ليواجه مصيره بمفرده، وهذا ما تغير وأصبح من الماضى فى ظل دولة ٣٠ يونيو، التى أسسها المواطنون بإرادتهم الحرة، وتحت قيادة حكيمة للرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى لا يفوت فرصة إلا ويستغلها ليوجه الحكومة بالنزول للشارع، والاستماع للمواطنين بشكل مباشر، وبذل قصارى الجهد لنيل رضاهم وحل مشكلاتهم.

وعقب قرار تحريك أسعار الوقود، شنت الأجهزة التنفيذية حملات موسعة على عدد كبير من مواقف سيارات الأجرة، للتأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب المقررة والمعلن عنها بشكل واضح فى وسائل الإعلام وداخل كل موقف، حرصًا من الحكومة على ألا تترك المواطنين لقمة سائغة لجشع بعض السائقين.

القاهرة جولات للمتابعة فى موقفى أحمد حلمى وعبدالمنعم رياض

شدد اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع إدارتى السرفيس، والمواقف، والإدارة العامة للمرور بتكثيف حملات المتابعة للتأكد من التزام جميع السائقين بالتعريفة الجديدة. وكلف محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بالمتابعة، والتأكد من وضع الملصق الخاص بالأسعار الجديدة الخاصة بسيارات السرفيس والنقل الجماعى وفقًا للزيادات الجديدة، والتعامل مع أى مخالفات واتخاذ الإجراءات القانونية. وشن رؤساء الأحياء حملات مكبرة على المواقف الكبرى لمتابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وعلى رأسها موقف سرفيس أحمد حلمى بشبرا، وموقف عبدالمنعم رياض بحى غرب.

الجيزة المحافظ يفاجئ "الميكروباصات" للتأكد من الالتزام بالأسعار

فاجأ محافظ الجيزة، اللواء أحمد راشد، أمس، مواقف السرفيس والنقل الجماعى بالمريوطية وميدان الجيزة والسودان، التى تضم عشرات خطوط النقل الداخلية، وذلك لمتابعة انتظام حركة سيارات السرفيس، التأكد من التزام السائقين بتعريفة الركوب الجديدة بعد قرار لجنة التسعير التلقائى للمواد البترولية بتحريك أسعار الوقود، مشددًا على ضرورة تطبيق القانون واتخاذ الإجراءات القانونية حيال السائقين غير الملتزمين. والتقى المحافظ عددًا من المواطنين الموجودين بالموقف، واستفسر منهم عن مدى التزام السائقين بالتعريفة الجديدة، وطالبهم بالإبلاغ فورًا عن أى تجاوزات تحدث فى الموقف وأى استغلال من قبل السائقين.

كفرالشيخ غرفة عمليات المحافظة تنفى تلقى شكاوى

شنت القيادات التنفيذية لمحافظة كفرالشيخ حملات مكبرة على مواقف سيارات الأجرة، شارك فيها رؤساء المدن، لمتابعة الالتزام بالتعريفة الجديدة بين السائقين ومحطات الوقود.

وتفقدت المهندسة عايدة ماضى، السكرتير العام المساعد للمحافظة، مواقف سيارات الأجرة المتجهة إلى القاهرة، وطنطا، وموقف الخطوط الداخلية، وموقف كفرالشيخ بيلا والحامول.

رافقها خلال الجولة اللواء حاتم فايد، مدير إدارة المواقف، حيث اطمأن كلاهما على انتظام العمل والالتزام بين السائقين، كما لم ترصد غرفة العمليات بالمحافظة ومجالس المدن أى مخالفات أو شكاوى.

البحر الأحمر تشديد الرقابة على محطات الوقود

نفذت الجهات الرقابية حملات مكثفة بمحافظة البحر الأحمر، بعد تحريك أسعار الوقود، للتأكد من التزام السائقين ومحطات الوقود بالتعريفة الجديدة، التى اعتمدها اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر. وأكد مدير إدارة الرقابة التجارية بمديرية التموين، المهندس أحمد الدقاق، أن الحملات مستمرة وانطلقت فور إعلان قرار تحريك أسعار الوقود، واستهدفت محطات التموين بالوقود، لمتابعة التزامها بالأسعار المقررة.

وأضاف أنه لا تهاون فى تطبيق الإجراءات وتحرير محاضر فى حال وجود مخالفات، لافتًا إلى أن هناك تعليمات مشددة بمواجهة أى مخالفة بسلطة القانون.

الأقصر لوحات إرشادية وملصقات

كثفت الجهات المعنية بمحافظة الأقصر تواجدها بمواقف السيارات والسرفيس، للتأكد من التزام السائقين بجميع المواقف والميادين بتعريفات الركوب الجديدة، ومنع استغلال المواطنين.

تفقد محمد عبدالفتاح، سكرتير عام المحافظة، عددًا من المواقف، للوقوف على مدى التزام السائقين بالقانون، والتأكد من وضع اللوحات الإرشادية بالتعريفة الجديدة بالمواقف، وكذلك وضع ملصقات بها على سيارات الأجرة.

أسوان تواجد ميدانى للمسئولين

تتابع الأجهزة التنفيذية بمحافظة أسوان مدى التزام سائقى السرفيس وسيارات الأجرة بالتعريفة الجديدة، التى أقرتها المحافظة.

ووجه اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، رؤساء المراكز والمدن على مستوى المحافظة ومسئولى المرور بالتواجد الميدانى داخل المواقف والميادين، لضبط حركة السيارات على جميع خطوط السير الداخلية والخارجية، مع عدم السماح بأى تجاوز للقانون.

القليوبية منع بيع البنزين فى السوق السوداء

أطلقت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية عدة حملات لمراقبة مواقف السيارات ومحطات الوقود فى كل مدن المحافظة، لمنع استغلال المواطنين، والتأكد من انتظام حركة عمل مواقف السيارات، والالتزام بتعريفات الركوب الجديدة التى تم اعتمادها بعد تحريك سعر بعض المواد البترولية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين، مع التأكيد على عدم التلاعب فى أسعار حصص الوقود، أو تحقيق مكاسب غير مشروعة من خلال التربح ببيع الوقود فى السوق السوداء.

كما تم تكثيف الحملات المرورية من قبل الإدارة العامة لمرور القليوبية على مواقف السرفيس والسيارات ومركبات نقل الركاب بمختلف مواقف المحافظة، لمتابعة التزام السائقين بالتعريفات الجديدة، والتأكد من وضع لوحات إرشادية بتعريفة الركوب الرسمية فى المواقف، ووضع ملصقات بها على الزجاج الأمامى والخلفى للسيارات.

الفيوم التأكد من عدم استغلال المواطنين

شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الفيوم، ورؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء، بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وإدارة المواقف والمرور ومديرية التموين، حملات تفتيشية مكثفة على مواقف السرفيس وسيارات الأجرة والمواقف الداخلية بكل مركز، للتأكد من التزام السائقين بالتعريفة الجديدة للركوب، وضمان عدم استغلال المواطنين.

أسيوط مواجهة "التلاعب بالأجرة"

كثفت محافظة أسيوط حملاتها الرقابية والمرورية على المواقف المختلفة ومحطات الوقود، للتأكد من تطبيق القرارات الجديدة الخاصة بأسعار الوقود الجديدة، إضافة إلى تنفيذ التعريفة الجبرية التى تم إعلانها.

وعقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اجتماعًا لمتابعة إجراءات تطبيق التعريفة الجديدة لأجرة السيارات والأسعار الجديدة للوقود، فضلًا عن التعامل الفورى مع شكاوى المواطنين واتخاذ إجراءات رادعة ضد المخالفين، والاستجابة لجميع الشكاوى، عقب القرارات الاقتصادية الخاصة بأسعار المواد البترولية.

الإسكندرية تغليظ العقوبات على المخالفين

كثفت محافظة الإسكندرية حملاتها الرقابية على المواقف بعد نشر التعريفة الجديدة وتعليقها فى مكان ظاهر بالمحطات والمواقف. وقال مصدر بإدارة مرور الإسكندرية، إن مدير أمن الإسكندرية أصدر تعليماته إلى ضباط ورجال المرور للتصدى إلى جشع وطمع بعض السائقين، وتغليظ عقوبة رفع التعريفة عن القيمة التى حددتها المحافظة على حسب المسافة ومكان التوصيل.

المنوفية مراقبة على مواقف السرفيس

أجرى اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، محافظ المنوفية، جولة ميدانية لمتابعة عدد من مواقف سيارات الأجرة بمدينة شبين الكوم.

وكلف المحافظ رؤساء الوحدات المحلية لمراكز ومدن المنوفية، بالتأكد من انتظام سير العمل والالتزام الكامل بتطبيق التعريفة الجديدة المقررة عقب تحريك أسعار المواد البترولية.

بنى سويف خطوط ساخنة للمواطنيين

واصلت لجان المتابعة الميدانية بمحافظة بنى سويف، والتى وجه الدكتور محمد هانى غنيم، محافظ بنى سويف، بتشكيلها، عملها فى مواقف السيارات، لضمان الالتزام بالتعريفة الجديدة وانتظام الخدمة بالمواقف، مع تخصيص خطوط ساخنة لتلقى شكاوى المواطنين من خلال الاتصال على أرقام المحافظة وإدارة المرور. ووجه محافظ بنى سويف بالتعامل بحسم، واتخاذ الإجراءات القانونية مع أى مخالفات فى هذا الشأن.