خاض طلاب الشعبة العلمية اختبار الفيزياء، اليوم الخميس 14 يوليو 2022، ومن هنا بدأ طلاب الصف الثالث الثانوي بالشعبة العلمية في تكثيف البحث عن توزيع درجات امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2022 في ظل استمرار عدم إتاحة وزارة لتربية والتعليم والتعليم الفني النماذج الرسمية لإجابات امتحانات مواد الثانوية العامة، والتي تتضمن توزيع الدرجات؛ لذا يسعى الطلاب للحصول عليها من مصادر مختلفة فتصدر توزيع درجات الفيزياء محركات البحث العالمية.

توزيع درجات امتحان الفيزياء للثانوية العامة 2022

وفي إطار الخدمات التي تقدمها "الدستور" للقراء، نقدم لكم في السطور التالية توزيع درجات الفيزياء والجدير بالذكر أن مادة الفيزياء تتفق مع باقي مواد الثانوية العامة فيما يخص أن عدد الأسئلة لا يتساوى مع النهاية العظمى للمادة، ولا علاقة رياضية بينهما تجعل درجات الأسئلة متساوية.

درجات امتحان الفيزياء للثانوية العامة

وفي وقتٍ سابق، أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني كل المواصفات الخاصة بامتحان الفيزياء لطلاب شهادة الثانوية العامة 2022 مع تحديدها للنظام الذي تعقد الاختبارات به هذا العام.

حيث يمتحن طلاب الثانوية العامة للشعبتين العلمية والأدبية هذا العام بنظام البابل شيت، والذي يعتمد على أسئلة الاختيار من متعدد، وفي هذا الإطار يتساءل الطلاب عن توزيعة درجات الفيزياء.

توزيع درجات امتحان الفيزياء للشعبة العلمية

وقد ورد في ورقة مواصفات امتحان اللغة الإنجليزية أن إجمالي عدد الأسئلة 50 سؤالا، منها 40 سؤالًا لكل سؤال درجة واحدة، و10 أسئلة لكل سؤال درجتين، وكل فصل من المنهج يأتي منه نسبة من الامتحان وجاء التوزيع على المنهج كالتالي:

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توزيع درجات امتحان التاريخ 2022 لطلاب الثانوية العامة

الفصل الأول: 8.5 درجة.

الفصل الثاني: 11.5 درجة.

الفصل الثالث: 15.5 درجة.

الفصل الرابع: 7 درجات.

الفصل الخامس: 4.5 درجة.

الفصل السادس: 3 درجات.

الفصل السابع: 4 درجات.

الفصل الثامن: 6 درجات.

رابط الاستعلام عن درجات الثانوية العامة 2022

وأتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنتي رابط يمكن من خلاله للطلاب معرفة توزيع درجات مادة الفيزياء لطلاب الثانوية العامة 2022، وذلك لأن رابط النتيجة من أكثر ما يشغل بال طلاب الثانوية العامة حاليا، وذلك حيث تنشر وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني درجات الطلاب في كل المواد الدراسية عبر الموقع الرسمي للوزارة من خلال هذا الرابط (من هنا).