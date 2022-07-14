إصابة 4 فى انقلاب ميكروباص بطريق أجا بالدقهلية

أصيب 4 أشخاص بمحافظة الدقهلية، اليوم، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بترعة على طريق "شيوة- كفر عوض" مركز أجا، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري بمساعدة الأهالي من إخراج ركاب السيارة، ونقل المصابين لمستشفى أجا المركزى لتلقي العلاج.

تلقى اللواء مدير أمن الدقهلية إخطارًا من اللواء مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ لشرطة النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة داخل إحدى الترع على طريق كفر عوض مركز أجا ووجود مصابين.

بالانتقال والفحص، تبين سقوط سيارة ميكروباص بترعة على طريق شيوة- كفرعوض بمركز أجا، وقيام الأهالي عقب الحادث بمحاولة انتشال السيارة وركابها حتى جرى استدعاء قوات الإنقاذ النهري والشرطة والإسعاف.

وتمكن الأهالي بمساعدة رجال الإنقاذ من إخراج المواطنين، وتبين إصابة 4، تم نقلهم بسيارات الإسعاف لتلقي العلاج لمستشفى أجا المركزي، فيما تلقى البقية الإسعافات الأولية بمكان الحادث.

حُرر عن ذلك المحضر اللازم لاستكمال الإجراءات القانونية.