الخميس 14 يوليو 2022
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

تشريح جثة مسنة عثر عليها فى حالة تعفن بمسكنها بالشرقية

جثة
جثة
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قررت النيابة العامة أبوكبير، انتداب أحد الأطباء الشرعيين، لإجراء الصفة التشريحية لجثة سيدة مسنة عثر عليها فى حالة تعفن داخل مسكنها بمدينة أبوكبير، وذلك لبيان سبب الوفاة وبيان وجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

البداية، بتلقي اللواء محمد والى، مدير أمن  الشرقية، إشارة من مستشفى أبوكبير المركزى، بوصول كل من "سعاد س ال" 84 عامًا ربة منزل مقيمة بندر أبوكبير جثة هامدة.

وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، تبين أن الجثة في حالة تعفن وانتفاخ ولا توجد إصابات ظاهرية واضحة بها ولا يمكن الجزم بسبب الوفاة.

وبسؤال محمد ب، 50 عامًا عامل، أقر أن والدته تعيش بمفردها وأن بعض الجيران أبلغوا بانبعاث رائحة كريهة من الشقة، وتبين من التحريات أن المتوفاة تعيش بمفردها، تم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة، التى طلبت تحريات المباحث حول الواقعة، فيما حرر عن الواقعة المحضر رقم 4341 لسنة 2022 إداري أبوكبير.

أبوكبير الأطباء الشرعيين جثة سيدة

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