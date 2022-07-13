بعد تراجعات أمس.. تعرف على سعر اليورو اليوم في مصر

استقر سعر اليورو اليوم في مصر بعد التراجع التاريخي الذي سجله أمس أمام الدولار وكافة العملات العربية والأجنبية، وجاء تراجع اليورو بفعل الضغوط التي يتعرض لها الاقتصاد الأوروبي بالتزامن مع الحرب الروسية الأوكرانية وأزمة الطاقة التي أثرت على البلاد بسبب توقف إمدادات النفط الروسي لأوروبا.

سعر اليورو اليوم في مصر

سجل سعر اليورو اليوم في مصر لدى البنك المركزي نحو 19.18 جنيه للشراء، و19.26 جنيه للبيع، وهي نفس الأسعار التي سجلها سعر اليورو أمس.

وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري لدى البنك الأهلي فقد هبط عند مستوى 18.83 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع، مقابل 18.96 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع أمس .

وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري لدى بنك مصر فقد تراجع عند مستوى 18.83 جنيه للشراء، و18.89 جنيه للبيع، مقابل 18.96 جنيه للشراء، و19.25 جنيه للبيع امس .

وبلغ سعر اليورو مقابل الجنيه المصري لدى البنك التجاري الدولي (CIB) 18.85 جنيه للشراء، و19.04 جنيه للبيع، مقابل 19.16 جنيه للشراء، و19.32 جنيه للبيع خلال تعاملات أمس.

سعر اليورو مقابل العملات العربية

بلغ سعر اليورو مقابل الدرهم الإماراتي اليوم 3.6920 درهم إماراتي.

سجل سعر الدرهم الإماراتي مقابل اليورو اليوم 0.2717 درهم إماراتي.

سعر اليورو مقابل الريال السعودي اليوم 3.7619 ريال سعودي.

جاء سعر الريال السعودي مقابل اليورو 0.2658 يورو.

سعر اليورو مقابل الدولار

وسجل سعر اليورو لأول مرة منذ 20 عاما، تراجع كبير أمام سعر الدولار فهبط سعر اليورو إلى ما دون دولار واحد، بضغط أزمات الطاقة التي تدفع أوروبا إلى الركود، وزيادة الطلب على العملة الخضراء كملاذ آمن.

وسجل اليورو 0.999 مقابل الدولار وهو أقل مستوى منذ عام 2002، ويعاني اليورو من عدة أزمات في مقدمتها الحرب الروسية الأوكرانية التي ساهمت في ارتفاع أسعار النفط والغاز والأغذية، بالإضافة إلى تأخر البنك المركزي في رفع أسعار الفائدة رغم معدلات التضخم الأعلى منذ نحو 40 عاما، وفي المقابل تلقى الدولار دعما من توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيرفع أسعار الفائدة بوتيرة أسرع وأقوى من أقرانه.