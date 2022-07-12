مصرع وإصابة 4 أشخاص فى حادث تصادم دراجتين ناريتين بالدقهلية

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب آخر في حادث تصادم موتوسيكلين علي طريق "المنصورة - ميت سلسيل" أمام قرية النظارة التابعة لمركز ميت سلسيل في محافظة الدقهلية، وجرى نقل المتوفين والمصابين إلي مستشفي ميت سلسيل المركزي.

وتلقى مدير أمن الدقهلية إخطارًا، من مدير المباحث الجنائية يفيد بورود بلاغ لمأمور مركز شرطة ميت سلسيل من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم علي طريق المنصورة - ميت سلسيل ووقوع وفيات ومصابين.

وانتقل ضباط وحدة المباحث وسيارات الإسعاف إلي مكان الحادث، وبالفحص تبين مصرع كل من "عبده العتريس"، و"حسين سمير" وشاب آخر وجميعهم مقيمين بمركز الكردى، وإصابة شاب آخر ونقله لمستشفى ميت سلسيل لتلقي العلاج.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.