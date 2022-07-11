بوتين يوقع مرسومًا يسهل حصول المقيمين فى دونيتسك ولوجانسك على الجنسية الروسية

وقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، مرسومًا بشأن تسهيل إجراءات الحصول على الجنسية الروسية للأشخاص المقيمين في جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الانفصاليتين (موالين لروسيا) وأوكرانيا بصفة عامة، وذلك بحسب فضائية "روسيا اليوم".

ووفقًا لنص الوثيقة فإن سكان أوكرانيا، ودونيتسك ولوجانسك والعديمي الجنسية المقيمين بشكل دائم على أراضي دونيتسك أو لوجانسك أو أوكرانيا لديهم الحق في تقديم طلب للحصول على الجنسية الروسية وفقًا للفصل الثامن من المادة 14 من القانون الاتحادي الصادر في 31 مايو 2002 بشأن جنسية الاتحاد الروسي.

تجدر الإشارة إلى أنه في النسخة السابقة من المرسوم، كان إجراء تسهيل الحصول على الجنسية الروسية ينطبق فقط على سكان جمهوريتي دونيتسك ولوجانسك الشعبيتين، وكذلك منطقتا خيرسون وزابوروجيه.