الإثنين 11 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

منوعات

بالتزامن مع عيد الأضحى.. كيف يمكن تنسيق «الجمبسوت» في الصيف

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
ads

تبحث العديد من الفتيات عن كيفية ارتداء ملابس قطنية بسبب ارتفاع درجات الحرارة بالإضافة إلى ارتداء ملابس سهلة ومن هنا تكون "الجمبسوت" هو الخيار الصحيح المثالي لهذه المواصفات وتوضح آية حكم فاشون بلوجر، نصائحها عند ارتداء الجمبسوت في الصيف، حيث أنها تتميز بملائمتها للعديد من المناسبات سواء النهارية أو المسائية.

الإكسسوارات البسيطة 

عليك باختيار الإكسسوار البسيط مع الجمبسوت السادة ولا تبالغي في استخدامها حتى لا تكوني متكلفة بل الاكتفاء بساعة على سبيل المثال والعقد البسيط.

إضافة حزام 

يمكن إضافة حزام رقيق للجمبسوت خاصة في حالة الذهاب بها لسهرة ليلًا، فإن خيار الحزام يكن خيار لطيف للغاية ويمنح البدلة مظهر مناسب ورقيق، ويقوم بتحديد منطقة الخصر.

الحذاء 

الأحذية ذات الكعب العالي أفضل خيار للجامبسوت وذلك من خلال اختيار الكعب المثالي ذات الطول المناسب.

الجاكيت 

يمكن ارتداء الجمبسوت مع جاكيت قصير ومفتوح في إطلالة أنيقة ومناسبة، ولابد الابتعاد عن الجمبسوت ذو الساق الضيقة حيث سيجعل إطلالتك غير متوازنة مع الطبقات العلوية المتعددة من الملابس.

الجمبسوت المنقوشة 

في حالة أن تكون الجمبسوت منقوشة عليكي اختيار الجاكيت والطرحة في حالة الفتاة المحجبة سادة دون نقوشات.

على البحر 

ويمكن ارتداء الجمبسوت على البحر وذلك خلال مصيف العيد من خلال تنسيقها مع حقيبة شفافة مناسبة للشاطئ، مع اختيار ألوان مبهجة كالبرتقالي والأصفر والموف وغيرها من الألوان الفاتحة المناسبة للصيف.

الجمبسوت الرياضية 

يمكنكِ اللجوء إلى الجمبسوت الرياضي حيث تتميز  بقماش القطن أو الاستريتش هذا الشكل من الأفرول يليق بالإطلالات النهارية الكاجوال كما أنه مناسب لممارسة الرياضة، من الممكن أن نستوحي الإطلالة  من العديد من النجمات والفنانات، في إطلالة أنيقة وجذابة وسهلة.

الجمبسوت الجينز 

يمكن ارتداء الجمبسوت الجينز في إطلالة جذابة على طريقة بعض المشاهير.

 

كيف يمكن تنسيق الجامسبوت عيد الأضحى ارتداء ملابس سهلة الإكسسوارات البسيطة الأحذية ذات الكعب العالي ارتفاع درجات الحرارة كيفية ارتداء ملابس قطنية

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

«مؤسف».. أول تعليق من ياسمين الخطيب على ما قاله ممدوح حمزة

إيرادات أفلام عيد الأضحى 2022 في اليوم الأول

حج 2022.. الحكومة السعودية تكشف تفاصيل سلامة الحجاج

نشرة أخبار العرب|استعدادات لطواف الوداع.. وارتفاع إصابات كورونا بالعراق

إقبال كبير على حديقة الحيوان فى ثالث أيام عيد الأضحى

إصابة 6 أشخاص بينهم 3 أشقاء في حادث تصادم سيارتين بالدقهلية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

القس. رفعت فكرى

الدين والمواطنة

محمد رفعت

مرشدون وقتلة.. مرشد التمكين

د.كريمة الحفناوى

والد الأمة بوليفار الخالد

محمود أبودومة يكتب: مشاهدات المسرح فى لندن

ماجد حبته

يوليو أسود سريلانكى جديد

جمال-أسعد

الحوار والدولة المدنية

محمد العسيري

مكتبة «الأسرة الجديدة».. هدية العيد لأطفال مصر

عبدالوهاب داود

منازل "الفتة".. وأخواتها وأصولها والذي منه

صور

العيد فرحة.. المدبح الآلي بالبساتين

القناطر الخيرية: العيد فرحة

«خضرة حديقة الأزهر» تلطّف أجواء ثانى أيام عيد الأضحى

محطة تل أبيب

المزيد

رسائل حزب الله من هجوم "كاريش" والموقف الإسرائيلي.. هل تغيرت قواعد اللعب؟

تحالف سياسى جديد يخوض الانتخابات الإسرائيلية المقبلة

الإعلام العبرى: إسرائيل فشلت فى الإضرار بقدرات طهران النووية