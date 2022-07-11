بالتزامن مع عيد الأضحى.. كيف يمكن تنسيق «الجمبسوت» في الصيف

تبحث العديد من الفتيات عن كيفية ارتداء ملابس قطنية بسبب ارتفاع درجات الحرارة بالإضافة إلى ارتداء ملابس سهلة ومن هنا تكون "الجمبسوت" هو الخيار الصحيح المثالي لهذه المواصفات وتوضح آية حكم فاشون بلوجر، نصائحها عند ارتداء الجمبسوت في الصيف، حيث أنها تتميز بملائمتها للعديد من المناسبات سواء النهارية أو المسائية.

الإكسسوارات البسيطة

عليك باختيار الإكسسوار البسيط مع الجمبسوت السادة ولا تبالغي في استخدامها حتى لا تكوني متكلفة بل الاكتفاء بساعة على سبيل المثال والعقد البسيط.

إضافة حزام

يمكن إضافة حزام رقيق للجمبسوت خاصة في حالة الذهاب بها لسهرة ليلًا، فإن خيار الحزام يكن خيار لطيف للغاية ويمنح البدلة مظهر مناسب ورقيق، ويقوم بتحديد منطقة الخصر.

الحذاء

الأحذية ذات الكعب العالي أفضل خيار للجامبسوت وذلك من خلال اختيار الكعب المثالي ذات الطول المناسب.

الجاكيت

يمكن ارتداء الجمبسوت مع جاكيت قصير ومفتوح في إطلالة أنيقة ومناسبة، ولابد الابتعاد عن الجمبسوت ذو الساق الضيقة حيث سيجعل إطلالتك غير متوازنة مع الطبقات العلوية المتعددة من الملابس.

الجمبسوت المنقوشة

في حالة أن تكون الجمبسوت منقوشة عليكي اختيار الجاكيت والطرحة في حالة الفتاة المحجبة سادة دون نقوشات.

على البحر

ويمكن ارتداء الجمبسوت على البحر وذلك خلال مصيف العيد من خلال تنسيقها مع حقيبة شفافة مناسبة للشاطئ، مع اختيار ألوان مبهجة كالبرتقالي والأصفر والموف وغيرها من الألوان الفاتحة المناسبة للصيف.

الجمبسوت الرياضية

يمكنكِ اللجوء إلى الجمبسوت الرياضي حيث تتميز بقماش القطن أو الاستريتش هذا الشكل من الأفرول يليق بالإطلالات النهارية الكاجوال كما أنه مناسب لممارسة الرياضة، من الممكن أن نستوحي الإطلالة من العديد من النجمات والفنانات، في إطلالة أنيقة وجذابة وسهلة.

الجمبسوت الجينز

يمكن ارتداء الجمبسوت الجينز في إطلالة جذابة على طريقة بعض المشاهير.