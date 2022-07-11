حبس متهمًا بقتل زوجته في مشاجرة بشبرا الخيمة

أمرت جهات التحقيق بحبس متهم بطعن زوجته بسلاح أبيض «مقص» أودى بحياتها، وتبين من التحقيقات أنه لقيت سيدة فى شبرا الخيمة مصرعها، حيث قام زوجها بطعنها بسبب الخلافات الزوجية، ونقل الجثة لمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وأمرت النيابة بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وملابساتها وسؤال أهلية المتوفاة، وتفريغ كاميرات المراقبة بمنطقة الحادث.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بتلقيه بلاغًا بوجود جثة لسيدة داخل منزلها غارقة في دمائها وبها آثار طعن، بشارع ترعة الشابوري، دائرة القسم.

وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليها تدعى «عبير.م» تبلغ من العمر، 33 عامًا، تعمل مربية في حضانة، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجها يدعى «إبراهيم.ا»، مدرس، 37 عامًا؛ بسبب خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم بالواقعة وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة؛ بسبب الخلافات الزوجية، ورفض المجنى عليها إعطائه مبلغ مالي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.