الإثنين 11 يوليو 2022
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

حبس متهمًا بقتل زوجته في مشاجرة بشبرا الخيمة

حبس
حبس
ads

أمرت جهات التحقيق بحبس متهم بطعن زوجته بسلاح أبيض «مقص»  أودى بحياتها، وتبين من التحقيقات أنه لقيت سيدة فى شبرا الخيمة مصرعها، حيث قام زوجها بطعنها  بسبب الخلافات الزوجية، ونقل الجثة لمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

 وأمرت النيابة بالتصريح بالدفن عقب ورود تقرير الصفة التشريحية بمعرفة الطب الشرعي، وتحريات المباحث الجنائية حول الواقعة، وملابساتها وسؤال أهلية المتوفاة، وتفريغ كاميرات المراقبة بمنطقة الحادث.

وتلقى اللواء غالب مصطفى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد بتلقيه بلاغًا بوجود جثة لسيدة  داخل منزلها غارقة في دمائها وبها آثار طعن، بشارع ترعة الشابوري، دائرة القسم. 

وبالانتقال والفحص تبين أن المجني عليها تدعى «عبير.م» تبلغ من العمر، 33 عامًا، تعمل مربية في حضانة، وأن وراء ارتكاب الواقعة زوجها يدعى «إبراهيم.ا»، مدرس، 37 عامًا؛ بسبب خلافات بينهما.

وعقب تقنين الإجراءات، وإعداد الأكمنة تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم، وبحوزته السلاح المستخدم بالواقعة وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة؛ بسبب الخلافات الزوجية، ورفض المجنى عليها إعطائه مبلغ مالي، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

مشاجرة شبرا الخيمة امن القليوبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

«مصر الرقمية».. حلم.. وليس شعارًا

الأكثر قراءة

إيرادات أفلام عيد الأضحى 2022 في اليوم الأول

بقوة القانون.. حظر إبقاء المساكن الخالية دون استغلال

مصرع طالب أسفل قطار في قنا

توقف الإمدادات.. بدء صيانة أكبر خط أنابيب ينقل الغاز الروسي إلى ألمانيا

«البترول»: برنامج متكامل لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بمواقع العمل

ارتفاع ضحايا الهجوم الصاروخي الروسي على مبنى سكني لـ18 قتيلًا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د.كريمة الحفناوى

والد الأمة بوليفار الخالد

محمود أبودومة يكتب: مشاهدات المسرح فى لندن

ماجد حبته

يوليو أسود سريلانكى جديد

جمال-أسعد

الحوار والدولة المدنية

محمد العسيري

مكتبة «الأسرة الجديدة».. هدية العيد لأطفال مصر

عبدالوهاب داود

منازل "الفتة".. وأخواتها وأصولها والذي منه

لواء. محسن الفحام

ويبقى العيد.. عيدًا

لواء.حمدى البطران

سلاطين باشا والمهدي

صور

القناطر الخيرية: العيد فرحة

«خضرة حديقة الأزهر» تلطّف أجواء ثانى أيام عيد الأضحى

حديقة الحيوان في ثاني أيام العيد

محطة تل أبيب

المزيد

تحالف سياسى جديد يخوض الانتخابات الإسرائيلية المقبلة

الإعلام العبرى: إسرائيل فشلت فى الإضرار بقدرات طهران النووية

إسرائيل تصادق على قرار بإغلاق سفارتها لدى إريتريا