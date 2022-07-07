الخميس 07 يوليو 2022
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الدين لله

معايدات عيد الأضحى 2022 بالعامية والفصحى بين الأهل والأقارب

عيد الأضحى
عيد الأضحى
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صباح الخميس الموافق 7 يوليو 2022 هو يوم التورية ومن هنا يفصلنا عن عيد الأضحى المبارك غد _وقفة عرفة_  وفي هذه اللحظات يكثر البحث عن رسائل معايدات عيد الأضحى 2022 بين الأصدقاء والأقارب والزملاء للتهنئة وتبادل الحب فيما بينهم بهذه المناسبة المباركة.

معايدات عيد الأضحى 2022

 لذا تحتل عناوين "تهئنة عيد الأضحى، معايدات عيد الأضحى، تهنئة عيد الأضحى 2022، تهاني العيد" صدارة محركات البحث على جوجل، قبل أيام من حلول عيد الأضحى المبارك، حيث يرغب الكثير في إرسال هذه التهاني.

  • يا رسالة الشوق أوصليه وسلمي على الغالي وقبليه وباليوم المبارك هنئيه. أعادكم الله من السالمين الطائعين لرب العالمين، حجاج زوار إن شاء الله. ذكرناكم والذكرى مؤرقة وأحببناكم ملء قلوبنا فتهنئة خاصة، تقبل الله منكم.

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رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك 2022 للأصدقاء والأزواج

صيغة تكبيرات عيد الأضحى المبارك 2022 الصحيحة

  • كل ثانية، كل دقيقة، كل ساعة، كل يوم، كل أسبوع، كل شهر، كل عام، أنتم ألف خير.

معايدات عيد الأضحى بالفصحى 

  • سعيد أنا بالأقدار، إذا سبقتني لأرسل تهنئة لكل كبير المقدار، كل عام وأنت بخير.
  • بالعيد نرسل رسالة تهنئة تصافحكم بالنيابة عني، أنتم في القلوب أحبتي. بكل زخة مطر، بكل رشة عطر وبعدد من حج واعتمر أهنيك بعيد الأضحى يا أغلى البشر.
  • تقبل الله منا ومنكم وجعلنا ممن ينظر إليهم الرحمن فيقول: اذهبوا مغفورًا لكم، وعيدكم مبارك. حلات العيد شوفتكم، حلاته نلتقي معكم، عساكم دوم من عواده، وأسعد ناس بأعياده تقبل الله منا ومنكم.
  • أجمل التهاني التي أرسلها من القلب إلى أجمل وأحن الأشخاص.. هذا المخلوق الرائع، كل عيد أضحى وأنت سعيد وبخير دائمًا.

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رسائل تهنئة عيد الأضحى المبارك 2022 للأصدقاء والأزواج

أجمل رسائل تهنئة بمناسبة عيد الأضحى 2022

بوستات تهنئة بيوم عيد الأضحى المبارك 2022

أرق تهاني عيد الأضحى 2022 بين الأقارب

  • بحروف القرآن وكعبة الإسلام وكلام الرحمن أهنئك بقدوم عيد الأضحى المبارك، أدخله الله عليك بالصحة والعافية وطول العمر ويسر لك كل أمورك.
  • أسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يرضى عني وعنكم جميعًا. وأن يتقبل مني ومنكم صالح الأعمال كل عام وأنتم بخير.
  • مع إحرام المُحرمين وتلبية الملبيين وثبات المتقين وتضرع العاكفين ودموع الواقفين، وهدى المضحين، وعزة المخلصين، ومغفرة رب رحيم. أهنئ والديَّ بعيد الأضحى العظيم.
  • عيد مبارك لأجمل أسرة على وجه الأرض. عسى الله أن يحفظنا سالمين وصحيين في هذا الوقت العصيب.
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